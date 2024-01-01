Список идей для добрых дел на 2024 год

С наступлением нового года каждый из нас задумывается над тем, чтобы стать лучше. Это самое подходящее время для изменений и создания благоприятной атмосферы вокруг себя. Предлагаем простые идеи для добрых дел, которые наполнят вас приятными эмоциями.

Смастерите кормушку

Кормушку для птиц можно сделать из старой бутылки или даже обувной коробки. Главное, чтобы она не содержала токсичных веществ и была сквозная. Смастерить и украсить ее можно всей семьей.

В кормушки советуют класть нежареные семечки, просо, яблоко, бруснику и рябину, а для синичек излюбленное лакомство – сало.

Помогите бездомным животным

В новом году вы можете взять бездомное животное на временную передержку или приобрести нового друга.

Если у вас нет такой возможности или желания, то всегда есть вариант пожертвовать необходимые продукты для пушистиков. Например, общественное движение «Дай лапу» принимает сухой и влажный корм, крупы, мясные консервы, одноразовые пеленки и различный инвентарь для животных. А в субботу и воскресенье любой желающий может погулять с собаками.

Начните сортировать отходы дома

Начать заботиться об экологии можно с малого. Сдавать крышечки от бутылок или батарейки – уже большое дело.

Если вы хотите заняться этим более серьезно, то обратите внимание на различные пункты приема. Более 20 видов вторсырья принимает организация «Птичка». Помимо этого, с 14 по 31 января в пункт приема можно принести новогоднюю елку. Деревья планируют измельчить в щепу и передать Сургутского ботаническому саду для обработки почвы.

Экоцентр «Точка» принимает и вещи пригодные для носки. Поэтому в новом году стоит пересмотреть свой гардероб и отдать нуждающимся.

Помогите пожилым соседям

Иногда пожилым людям достаточно, чтобы их внимательно выслушали. Разговаривайте с вашими соседями, интересуйтесь, нужна ли им помощь и не стесняйтесь заботиться о них.

Помогите в поиске пропавших людей

Теряются и пожилые, и подростки, и даже маленькие дети. Помочь можно как в активных поисках, так и удаленно. В Югре добровольцев принимает отряд «Лиза Алерт». Достаточно только отправить заявку. А также организации можно помочь топливом.