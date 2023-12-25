ТОП-5 лучших вакансий декабря 2023 года в Сургуте

Эксперты SuperJob проанализировали 28 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрали самые высокооплачиваемые предложения декабря. Самый лучшие варианты трудоустройства в Сургуте – в обзоре siapress.ru.

Начальник службы технического заказчика

Зарплата: 200 000 руб.

Опыт работы от 6 лет, высшее образование, полная занятость

Лучшей по оплате в декабре стала вакансия начальника службы технического заказчика. АО Специализированный застройщик «ДСК-1», реализующая проекты на строительном рынке Ханты-Мансийского автономного округа, просит от кандидата обеспечение оформления разрешений на строительство, своевременную подготовку исходно-разрешительной документации для проектно-изыскательских работ, управление сотрудниками отдела и многое другое.

Условия компании: официальное трудоустройство, график 5/2, с 08:00 до 18:00, льготный отпуск, корпоративная ДМС программа, иногородним соискателям − оплата жилья, компенсация занятий спортом.

Зарплата: от 190 000 руб.

Опыт работы от 3 лет, полная занятость.

Акционерное общество «Транснефть - Автоматизация и Метрология» искало в декабре инженера-метролога первой категории Тюменского участка СРМ. От сотрудника требовалось организовывать и выполнять техническое обслуживание СИКН, КМХ СИ и калибровку средств измерений, выполнять особо точные измерения для определения действительных значений контролируемых параметров и так далее.

Также сотрудник должен иметь третью группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В.

Условия компании: стабильные выплаты заработной платы: оклад, ежемесячная премия, премия к профессиональному празднику «Дню работника нефтяной и газовой промышленности», квартальные и ежегодные премии (13-я з/п) по итогам работы, широкий социальный пакет: дополнительные корпоративные отпуска, материальная помощь к отпуску, ДМС, компенсация санаторно-курортного отдыха, спортивных абонементов и другие выплаты социального характера.

Зарплата: до 170 000 руб.

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

В декабре АО «СИБИТЕК» искало автоэлектрика-диагноста для установки автомобильных раций, видеорегистраторов, диагностика электрооборудования автомобилей

диагностика и ремонт электрической части грузового транспорта.

Условия компании: пятидневная, 40-часовая рабочая неделя, ффициальное трудоустройство по ТК РФ, полный социальный пакет, доставка персонала в пределах города на вахтовом автобусе.

Старший клиентский менеджер

Зарплата: от 112 700 руб.

Старшего клиентского менеджера искал «Сбербанк России». От кандидата на эту должность требовалось консультировать клиентов в отделении банка, продавать продукты и услуги и помогать с их оформлением, обучать клиентов пользоваться сервисами и продуктами компании, проводить платежи и переводы, а также принимать и выдавать посылки.

Сотрудник должен быть специалистом со средним образованием и выше и активно пользоваться гаджетами. Желательно иметь опыт работы в сфере продаж, обслуживания и консультирования клиентов.

Условия компании: ежемесячная, годовая премия и ежегодный пересмотр зарплаты, возможность влиять на свой доход, быстрый старт карьеры для тех, кто без опыта, корпоративный планшет для комфортной работы, уникальная система онлайн обучения для карьерного развития и роста, расширенный ДМС и льготное страхование для семьи и так далее.

Сварщик НАКС

Зарплата: 100 000 — 120 000 руб.

Опыт работы от 1 года, полная занятость.

В крупную строительную компанию «Базис» в декабре требовался сотрудник для выполнения сварочных работ на строительной площадке. От кандидата ожидали опыт не менее одно-двух лет, а также ответственность и физическую выносливость.

Условия компании: официальное трудоустройство в соответствии с ТК, своевременная выплата заработной платы два раза в месяц, полный социальный пакет, выдача спецодежды.