Врач рассказала, как правильно защитить иммунитет в осенний период

В межсезонье, как правило, уровень стресса растет, а иммунный ответ к ОРВИ и другим заболеваниям снижается. Как подготовить организм к холодам и защитить его в осенний период рассказала врач-терапевт высшей категории, врач-кардиолог Анна Чугунникова.

На что стоит в первую очередь обратить внимание?

Одно из главных правил – высыпаться и соблюдать режим дня. Ночной сон должен составлять не менее 7 часов. Также важно найти время на физическую активность. В идеале это регулярные спортивные тренировки несколько раз в неделю, но, если нет возможности или присутствуют противопоказания, замените их на ходьбу – это поможет поддержать тело в тонусе. Обратите внимание на рациональный режим труда и отдыха. Обязательно отдыхайте и находите время для хобби так как это помогает снять хронический стресс, которому подвержены многие современные люди.

Рекомендуется пить достаточное количество воды в течение дня: 30 миллилитров на килограмм массы тела. Дело в том, что в холодное время года реже возникает ощущение жажды, и многие перестают восполнять водный баланс. А со снижением содержания воды в организме ухудшается работа почек и увеличивается нагрузка на печень, что приводит к различным заболеваниям. Особенно важно выпивать стакан воды утром натощак для стимуляции перистальтики кишечника и профилактики запоров.

Также требуется уменьшить или полностью исключить курение, алкоголь, которые ослабляют работу иммунной системы в любое время года.

Есть ли рекомендации по осеннему питанию?

То, что мы едим напрямую влияет на иммунитет и защитные функции нашего организма. Поэтому не забывайте ежедневно употреблять 400-500 граммов овощей, ягод, зелени и фруктов. Особенно важны для поддержания иммунной системы кислые ягоды, так как они содержат много витамина С: облепиха, вишня, черноплодная рябина, клюква, брусника, смородина.

Также старайтесь ежедневно употреблять пищу, содержащую животный и растительный белок: мясо, птица, рыба, яйцо, творог, нут, фасоль, горох, чечевица, грибы, орехи. Белок – это строительный материал для выработки защитных антител иммунной системой. А вот употребление кондитерских и хлебобулочных изделий, сладких напитков, в том числе газировки лучше ограничить или даже исключить.

Какие еще шаги необходимо сделать для укрепления иммунитета?

Желательно пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр, и убедиться, что вы здоровы. Ведь любое хроническое заболевание вызывает угнетение иммунной системы. Скрининговые обследования позволяют своевременно выявить факторы риска и заболевания на ранних стадиях, назначить обследование и лечение – действовать на опережение. Также полезно будет посетить стоматолога и санировать полость рта, так как хронические инфекции зубов – кариес и пульпит снижают эффективность работы иммунной системы, как и любые другие заболевания.

Прием витаминов и биодобавок лучше осуществлять только по назначению врача, основанному на результатах анализов.

По материалам ИНВИТРО. Не реклама.