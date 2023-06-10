Пять постапокалиптических фильмов о жизни в мире, охваченном водой

Фильмы про конец света всегда захватывали дух многих зрителей. Их героям приходится выживать в условиях эпидемии, холода, перенаселения или нашествия зомби. Чем сложнее им приходится, тем интереснее за ними наблюдать. В этом раз разберем картины, в которых события происходят в мире, где планета полностью охвачена водой.

Водный мир (1995)

«За горизонтом лежит секрет нового начала», – таким образом звучит слоган фильма, в котором люди в затопленном мире будущего желают найти островок земли. Новая реальность произошла из-за того, что полярные снега растаяли, и поэтому Земля почти полностью покрылась водой. Среди выживших ходят легенды, что где-то еще есть кусочек пригодной для жизни суши...

На Атолл приплывает Моряк. Он хочет продать землю, добытую при нырянии, но его принимают за шпиона «курильщиков» – самых опасных бандитов Водного мира. Однако ему удается избежать казни, благодаря помощи девушки Хелен и маленькой девочки Энолы. Теперь спасители просят героя отвести их на сушу.

Добавим, что на момент выхода «Водный мир» стал самым дорогим фильмом в истории. Зрители считают его самой недооцененной лентой в своем жанре.

Чужая земля (2021)

Земля полностью покрыта водой после глобальной экологической катастрофы. Она перестала быть местом пригодным для жизни. Правящая элита колонизировала планету Кеплер-209, и лишь немногим счастливчикам удалось переселиться в новый мир. Однако жизнь оказалась не так хороша. На планете люди больше не могут иметь детей из-за особых условий в атмосфере.

Трое ученых нацелены решить эту проблему. Они отправляются на Землю, чтобы узнать, возможно ли начать все с самого начала. Но планы рушатся – как и их корабль при посадке на воду. Выживает лишь одна девушка, на плечах которой теперь лежит судьба человечества.

Охотники за сокровищами (2008)

Растаявшие ледяные покровы подняли уровень воды в Мировом океане на 15 метров – затопило континенты. А главное – практически уничтожилась цивилизация. Двое братьев Томас и Джек вместе с отцом промышляют поиском сокровищ.

Героям приходится принять участие в поисках легендарного скипетра Собека, египетского бога воды, который в незапамятные времена дал Моисею власть над водной стихией. С его помощью Ватикан планирует остановить второй всемирный потоп.

Фильм стоит просмотра хотя бы за морские виды и дух приключения. Но типичного постапокалиптического напряжения не стоит ждать. Скорее это легкий фильм о серьезной проблеме.

Рубеж выживания (2023)

Небольшой отряд солдат оказался в огромном океане без связи с внешним миром. Четыре человека остались на заброшенной военной базе в ожидании помощи или наступления врага. И, наконец, на горизонте появляется таинственная лодка. Что же она принесла за собой?

Послезавтра (2004)

И вновь глобальная экологическая катастрофа, которая уже в скором времени наступит на Земле. Пока что в одной части света все живое погибает от засухи, а в другой – водная стихия безжалостно сносит города. Все признаки того, что пора действовать и спасать человечество.

Близость катастрофы вынуждает ученого-климатолога, пытающегося найти способ остановить глобальное потепление, отправиться на поиски пропавшего сына в Нью-Йорк, в котором наступил новый ледниковый период.

В этом фильме вложено много сил в представление глобальных разрушений, при которых смерч сносит знак Голливуда, а ценам затапливает статую Свободы. А крупный план самолета, потерпевшего крушение, на самом деле оказывается фотографией реальной авиакатастрофы, которая произошла в 1990 году.