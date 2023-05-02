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Домашние посиделки, огород или работа: как россияне проведут майские праздники // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как проведут майские праздники россияне в 2023 году

Домашние посиделки, огород или работа: как россияне проведут майские праздники // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Для многих майские праздники − это возможность хорошенько отдохнуть и провести время с пользой. Какие планы строят россияне в этом году − в результатах опроса ВЦИОМ.

Где будут отдыхать?

Более половины опрошенных сообщили, что собираются на майских праздниках остаться дома − 56%. Причем эта цифра практически не меняется еще с «коронавирусного» 2020 года.

Второе по популярности место проведения майских каникул −дача и приусадебный участок. Каждый третий россиянин (35%) собирается провести свободное время именно там.

А вот поездки по стране или за рубеж остались непопулярными среди россиян в 2023 году. Только 9% жителей страны планируют отправиться в другой регион. Наиболее популярными направлениями отдыха стали Москва, Республика Татарстан, Ставропольский край и Санкт-Петербург.

Отметим, что чем старше россияне, тем чаще они выбирают дачу. При этом жители страны с хорошим положением в 1,4 раза чаще хотят провести майские праздники в огороде. Финансовая уверенность позволяет и чаще выезжать за пределы своего региона.

Средняя сумма, которую россияне планируют потратить в майские праздники на одного отдыхающего члена семьи, составила 18 356 рублей.

Чем будут заниматься?

26% россиян сообщили, что хотят посвятить время огороду, саду. А вот каждый пятый не готов отпустить рабочие будни и намерен в эти дни работать (21%). Труд опережает даже семью, уделить внимание которой планируют 12%.

Типичный майский трудящийся — это мужчина, 18-34 или 35-44 лет, с неполным средним образованием, предпочитающий интернет в качестве источника информации.

Типичный майский домосед — женщина, 18-24 лет или старше 60 лет, с неполным средним или средним образованием, житель села, характеризующий материальное положение семьи как плохое, предпочитает телевидение в качестве источника информации. Домоседов больше среди неработающих пенсионеров, неработающих учащихся и безработных.

Типичный майский дачник — мужчина и женщина в равной степени, старше 60 лет, с высшим образованием, неработающие и работающие пенсионеры, житель одной из столиц или города-миллионника.

Типичные майские путешественники по России — мужчины и женщины, чаще активного трудоспособного возраста 25-59 лет, максимум в возрасте 35-44 лет, с высшим образованием и хорошим материальным положением, жители Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников и городов с численностью населения 100-500 тысяч человек, предпочитающие интернет.


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Сегодня в 16:04, просмотров: 117, комментариев: 0
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