ТОП-3 вкусных рецепта пасхальных куличей, которые удивят ваших близких

Совсем скоро россияне будут праздновать Пасху. Традиционно в этот день подают на стол не только крашеные яйца, а также сдобу – куличи. Здесь мы собрали для вас самые необычные рецепты этого блюда.
Морковный кулич
Такая выпечка станет украшением стола за счет своего яркого цвета. Блюдо получается в меру сладким, а тесто выходит воздушным и нежным.
Ингредиенты:
- Мука (500 грамм)
- Яйцо (3 штуки)
- Морковь (1 штука)
- Сливочное масло (30 грамм)
- Сахар (100 грамм)
- Соль (1 щепотка)
- Дрожжи прессованные (20 грамм)
- Молоко (200 грамм)
Рецепт:
Растворите дрожжи в теплом молоке. Добавьте сахар и немного муки. Перемешайте и дайте постоять минут 30. Добавьте яйца, растопленное масло, муку и соль. Замесите тесто. Морковь нарежьте на кружки и тушите в небольшом количестве воды до мягкости. Затем мягкую морковь разомните вилкой. Если хотите, чтобы не было явных кусочков, а тесто с морковью было более однородное, то воспользуйтесь погружным блендером. Затем вмешайте морковь в тесто. Дайте ему подойти в тепле в течение часа. Тесто обомните. Выложите в специальные формы для куличей. Дайте постоять минут 10-15 в тепле. Затем поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Готовые куличи остудите и смажьте любой глазурью или шоколадом. Посыпьте кондитерской посыпкой.
Кулич-краффин с шафраном
Неимоверную популярность набирает новый вид кулича — краффин. Это новый вид выпечки, пришедший к нам из Австралии. В начинку также можно добавлять более привычные орехи, сухофрукты, цукаты.
Ингредиенты:
- Мука (350 грамм)
- Яйцо (2 штуки)
- Сахар (70 грамм)
- Шафран нити (1 чайная ложка)
- Сливочное масло (140 грамм)
- Молоко (70 грамм)
- Сливки 20% (40 грамм)
- Дрожжи свежие (20 грамм)
- Изюм (50 грамм)
- Клюква вяленая (50 грамм)
- Миндальные лепестки (50 грамм)
- Апельсиновый сок свежевыжатый (100 миллилитров)
Рецепт:
Сухофрукты залить апельсиновым соком и оставить на несколько часов. Замочить шафран в небольшом количестве воды. Дрожжи и сахар развести в теплом молоке и сливках. Поставить в теплое место для поднятия пенной шапочки.
Растопить сливочное масло и слегка остудить. Взбить яйцо, желтки и сахар в пышную пену. Муку просеять, добавить молочно-дрожжевую и яичную массы, добавить процеженную шафрановую воду, сливочное масло и замесить тесто.
Накрыть миску с тестом пленкой и поставить в теплое место на 2 часа. Разделить тесто на 3 части, накрыть пленкой и снова оставить на 10 минут.
Каждую часть теста раскатать в тонкий пласт (чем тоньше, тем лучше), смазать размягченным сливочным маслом.
Посыпать сухофруктами, миндальными лепестками, скатать в рулет. Разрезать рулет вдоль, отступив от начала пару сантиметров. Закрутить улиткой одну половину рулета к началу, вторую половину закрутить, поднимая и укладывая поверх первой.
Поместить куличи в разъемные формы для кулича (диаметр 12 см) и оставить на 20 минут. Выпекать в разогретой до 180°C духовке около 30 минут. Готовый кулич-краффин посыпать сахарной пудрой.
Пасхальный кулич-кекс Симнель
Рецепт этого нежного, ароматного и необычайно вкусного кулича пришел к нам из глубины веков, когда в Англии стали появляться христианские общины и обосновался обычай празнования Пасхи. Появилась традиция дарить вареные раскрашенные яйца. Симнель оформляют марципаном. В центр помещают пасхальную антрибутику: фигурки цыплят, зайцев, цветы, Христа, ангелов, шоколадные или марципановые яйца.
Ингредиенты:
- Мука (230 грамм)
- Разрыхлитель (1 чайная ложка)
- Пряничные специи (1 чайная ложка)
- Сливочное масло (170 грамм)
- Яйцо (3 штуки)
- Молоко (3 столовые ложки)
- Клюква вяленая (30 грамм)
- Изюм (30 грамм)
- Цукаты (50 грамм)
- Финики без косточек (30 грамм)
- Чернослив без косточек (30 грамм)
- Миндаль измельченный (50 грамм)
- Лимонная цедра (1 чайная ложка)
- Апельсиновая цедра (1 чайная ложка)
- Сахар ванильный (2 столовые ложки)
- Абрикосовый джем (30 грамм)
- Марципан (500 грамм)
Рецепт:
Подготовим сухофрукты: чернослив и финики мелко нарезаем, изюм промываем и просушиваем. Добавляем в сухофрукты и цукаты 2 столовые ложки муки и хорошо перемешиваем.
В чашку просеиваем муку, добавляем разрыхлитель и пряничные специи (имбирь, гвоздика, бадьян, корица, перец душистый, кардамон). В чашке взбиваем размягченное сливочное масло с сахаром до пышной массы, вбиваем по одному яйца, добавляем молоко, всыпаем муку с разрыхлителем и специями, еще раз все хорошо перемешиваем. В получившуюся пышную массу добавляем цедру лимона и апельсина, цукаты и сухофрукты, измельченный миндаль. Все аккуратно перемешиваем до однородной массы.
Выкладываем тесто в форму и запекаем в заранее разогретой духовке при температуре 160°С 90 минут, затем накрываем верх фольгой и запекаем еще 40 минут. Центр кекса проверяем на готовность зубочисткой через 1 час.
Достаем форму из духовки, даем кексу полностью остыть и разрезаем вдоль пополам. Смазываем нижнюю часть абрикосовым джемом, накрываем верхней частью. Раскатываем пласт из марципана по диаметру кекса, по желанию фигурно обрезаем края. Смазываем верх кекса небольшим количеством абрикосового джема и покрываем пластом из марципана.
Украшаем цветными шарами из марципана. Посыпаем цукатами и украшаем по центру пасхальными фигурками.