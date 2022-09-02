Как поддержать иммунитет ребенка в школьное время

Наступила прекрасная пора – школьники отправились в учебные заведения, приступили к изучению нового, а также встретились со своими одноклассниками и друзьями. Однако в этот период у ребенка резко повышается не только нагрузка, но и возможность заболеть ОРВИ и гриппом. Как уберечь его от болезней – читайте в обзоре siapress.ru.

Сон

Наладить режим сна бывает непросто, но именно он является основой здоровья человека, а особенно растущего организма. Желательно привести его в норму заранее – примерно за один-два месяца до школы. Меняйте график сна ребенка постепенно. Учитывайте, что в зависимости от возраста детям необходимо спать от семи до 10 часов в сутки.

«Если у ребенка недостаточно активности в течение дня, если он проводит слишком много времени за компьютером и телевизором, то ему будет меньше хотеться спать и труднее уснуть. Если физическую нагрузку постепенно увеличивать, то и режим сна будет проще наладить», – посоветовал врач-педиатр Илья Жилкин.

Питание

Еще один важный фактор – это правильное питание. Задача родителя сделать так, чтобы ребенок питался регулярно, сбалансировано и разнообразно.

Кроме того, необходимо следить за питьевым режимом. «Вода – это не просто средство для утоления жажды. Это важнейшая составная часть организма и необходима для правильного функционирования всех органов и систем. Она требуется для переваривания и всасывания пищи, работы кровеносной системы; регуляции температуры тела, для выведения продуктов обмена веществ и токсинов, поступающих из внешней среды или образующихся в результате различных заболеваний. Также она особенно важна в период заболеваний», – рассказали в Роспотребнадзоре.

Одежда

Родители должны следить за тем, чтобы ребенок был одет по погоде – не перегревался и не переохлаждался ни на улице, ни в помещении. При выборе одежды для детей и подростков отдавайте предпочтение натуральным тканям: хлопок, шерсть, лен.

При покупке школьной формы правильно подбирайте размер. Убедитесь, что ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда не должна излишне стеснять движения ребёнка, быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание.

Средства защиты

Положите своему ребенку в школьный рюкзак антисептические салфетки, чтобы при необходимости использовать их для обработки рук. Например, они понадобятся, если школьник высморкал нос, покашлял или чихнул. Также ими можно протереть рабочее пространство.

Кстати, научите ребенка правильно прикрывать нос и рот при чихании. Так, необходимо прикрывать нос и рот одноразовыми салфетками, носовым платком или локтевым сгибом руки.

Правильно мыть руки тоже немаловажно. Делать это необходимо не менее 30 секунд. Руки нужно хорошо намыливать – ладони, пальцы, межпальцевые промежутки и тыльные поверхности кистей. Позже следует тщательно ополоснуть их теплой проточной водой и просушить бумажным полотенцем или салфеткой.

Профилактика гриппа и ОРВИ

По мнению врачей, лучший способ защитить своего ребенка от болезней – это вакцинация от всех управляемых инфекций, в том числе от гриппа. Желательно сделать прививку до школы. Следите за эпидемиологической обстановкой и соблюдайте рекомендации.

Внимательно следите за самочувствием ребенка. При повышении температуры лучше остаться дома и вызвать врача.