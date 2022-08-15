Как правильно, экономно и экологично собрать ребенка в школу

Родителям всегда было нелегко подготовить своего ребенка к школе. Это энергозатратное и недешевое дело, которое требует настоящей инструкции. Важно помнить, что ребенок будет проводить в школе пять-шесть и более часов. И поэтому ему необходим полный набор готовности – канцтовары, портфель и, конечно же, удобная форма. На что обращать внимание при покупке школьных принадлежностей и вещей – читайте в материале siapress.ru.

Школьная форма

Специалисты Роспотребнадзора при выборе школьной одежды рекомендуют обращать внимание на следующие важные моменты:

1) Внимательно изучите маркировку — ярлычок с данными производителя и составом ткани. Отдавайте предпочтение смесовым тканям с преобладающим содержанием натуральных тканей;

2) Обратите внимание на символы, которые обозначают, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка — лучше отказаться от такой одежды для ребёнка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника;

3) Лучше всего подходят для школьной одежды хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Форма с содержанием синтетических волокон может быть меньше по стоимости, но на этом все её достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребёнок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний.

4) Кроме этого, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь этот материал притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребёнка и могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребёнка, вызывая раздражение и быструю утомляемость. Поэтому для повседневного ношения синтетическая одежда не подходит. Однако полностью отказываться от синтетики в составе тоже не стоит, потому что синтетические волокна «держат» форму, увеличивают срок службы ткани и упрощают уход за ней;

5) От изделия не должен исходить резкий запах. Его наличие может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани;

6) Гарантией безопасности школьной одежды для здоровья ребёнка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

Убедитесь, что вашему ребенку в школьной одежде удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Вещь не должна излишне стеснять движения и быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки могут привести к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны – нарушить дыхание.

Подберите для ребёнка сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две-три однотонные рубашки, для девочек — запасная юбка или платье, две-три однотонные блузки.

Рюкзак

Рюкзак – это одна из самых важных покупок для школы. Он должен быть удобным и не вредить здоровью ребенку. В среднем, хороший рюкзак в магазинах Сургута стоит около трех тысяч рублей.

Так, по советам Роскачества, при выборе ранца нужно обратить внимание на следующие составляющие:

Вес рюкзака без учебников для учеников начальных классов должен быть не более 700 граммов, а для учащихся средних и старших классов – не более 1 000 граммов;

Ширина лямки на плече должна быть не менее 3,5–4 сантиметров, а ниже – не меньше 2–2,5. Общая длина лямки – 60–70.Подкладка плечевых ремней должна быть из вентилируемой ткани. Важно, чтобы лямки были прочно закреплены и регулировались по длине;

Один из ремней должен иметь разъем, благодаря которому будет проще одевать и снимать рюкзак, при этом пряжки или другие приспособления для регулировки длины ремня должны крепиться на дне рюкзака, чтобы ребенок не травмировался и не порвал одежду;

Жесткость. Правильный школьный рюкзак должен быть формоустойчивым, максимально прилегать к спине учащегося и равномерно распределять вес на плечи, талию и бедра. Если ребенок учится в начальной школе, следует отдавать предпочтение ранцам с ортопедической спинкой;

Вместимость. Школьный рюкзак должен иметь два отделения или одно с карманом или вкладышем: основное – для книг и тетрадей, меньшего размера – для ручек, пеналов и прочего;

Безопасность. Рюкзак должен быть оснащен светоотражающими элементами, а материал, из которого он изготовлен, отличаться легкостью, прочностью, иметь водоотталкивающее покрытие и быть удобным для чистки.

Если на этикетке назначение товара («школьный рюкзак») и возраст не указаны, это может быть изделие, не предназначенное для ребенка.

Список необходимых канцтоваров

В каждой школе требуют почти один и тот же набор предметов. С этим списком можно отправиться в магазин и точно ничего не забыть:

Пенал;

Дневник;

Тетради (в клетку и линейку);

Обложки для тетрадей и учебников;

Подставка для книг;

Ручки;

Простые и цветные карандаши;

Точилка, ластик;

Линейка;

Альбом;

Краски, набор кистей и стакан-непроливайка;

Цветная бумага, картон;

Клей ПВА/карандаш;

Ножницы;

Файлы.

Экологично и экономно?

Подготовиться к школе можно и с заботой об экологии. Это никак не скажется на самочувствии и настроении вашего ребенка. И даже поможет сэкономить, сообщает «Югра-Экология»