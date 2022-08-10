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Как пережить смог // ОБЗОР СИАПРЕСС

Как обезопасить свое здоровье во время смога из-за лесных пожаров

Как пережить смог // ОБЗОР СИАПРЕСС
https://unsplash.com

Последние дни Сургут накрывает дымом из-за лесных пожаров. Горожане жалуются на загрязненность воздуха и переживают за свое здоровье. Опасен ли смог и как его пережить – читайте в обзоре siapress.ru.

Что такое смог?

Если говорить простым языком, то смог – это атмосферное явление, которое состоит из смеси тумана, дыма и продуктов горения. Также он считается опасным загрязнением воздуха, поскольку оказывает негативное влияние на здоровье живых существ и окружающую среду.

Чем он опасен для человека?

Смог вызывает такие проблемы со здоровьем, как головные боли, тошнота, нарушение сна, конъюнктивит, раздражение слизистой носа (зуд, насморк), першение горла, снижение работоспособности, болезни органов дыхания, а также сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Особенно следить за своим состоянием необходимо людям с хроническими патологиями. А при ухудшении здоровья – обращаться к врачу.

Что поможет пережить смог?

В первую очередь желательно минимизировать контакт с дымом. Не забывать закрывать окна, а лучше – совсем не выходить из дома во время смога.

«Питайтесь легкоусвояемой пищей, снизьте физические нагрузки, пейте больше воды. При сильной задымлённости воздуха, следует помнить, что важно носить лёгкую одежду из натуральных тканей, систематически полоскать горло и промывать нос. В качестве профилактики возникновения последствий влияния смога на дыхательные пути, полезно посещать бассейн, делать дыхательную гимнастику. В случае недомогания, нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью», — советуют в департаменте здравоохранения Югры.

Также Роспотребнадзор дает следующие рекомендации при смоге:

  1. Простая марлевая повязка может стать эффективной защитой. Однако микрочастицы и газы она не задерживает, поэтому при возможности не стоит выходить на улицу. Маску лучше смачивать, но нужно понимать, что ношение маски людьми, страдающими легочными заболеваниями может ухудшить их состояние;
  2. Как можно чаще в течение дня принимайте прохладный душ (5-20 минут);
  3. Пейте 2-3 чашки хорошего зеленого чая в течение дня;
  4. Если Вы все же решили проветривать квартиру, то необходимо учитывать, что хуже всего обстановка со смогом – в ранние утренние часы, когда вся опасная взвесь концентрируется в приземном слое. Ближе к полудню земная поверхность прогревается, и под воздействием восходящих потоков воздуха взвесь поднимается вверх. Также открытые окна можно завешивать сетками или марлей, которые надо постоянно увлажнять.
  5. Желательно проводить влажную уборку и стараться увлажнять воздух, чтобы избегать пересыхания слизистой носа;
  6. Любая дополнительная физическая нагрузка заставит вас дышать чаще и глубже, что в сложившейся экологической обстановке скажется негативно на состояние здоровья. Поэтому пока стоит повременить со спортом, особенно на улице.
  7. В этот период во избежание проблем с глазами, врачами не рекомендуется ношение любых контактных линз. Кроме того, при раздражении глаз компонентами смога нужно промывать их препаратами типа искусственной или натуральной слезы.

Тем, кто страдает бронхиальной астмой, а также хроническим бронхитом, рекомендуется:

  • не уменьшать дозу применяемых лекарственных препаратов;
  • постоянно иметь при себе ингаляторы;
  • если потребность в ингаляторах превышает 4-6 раз в день, необходимо обратиться к врачу.

Однако стоит отметить, что даже строгое следование этим рекомендациям не даст вам стопроцентную гарантию. Здесь помогут современные технологии – очистители воздуха и климатические системы.


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Сегодня в 17:35, просмотров: 94, комментариев: 0
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