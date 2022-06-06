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Клубничный вопрос // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как правильно выбрать вкусную клубнику и не отравиться

Клубничный вопрос // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pexels.com

В России наконец-то стартовал сезон свежей клубники. Эта ягода содержит в себе много витаминов и минеральных веществ. Однако она может принести не только пользу, но и вред. Как же выбрать вкусную и качественную клубнику – в обзоре siapress.ru на основе рекомендаций Роспотребнадзора.

Проверка на «вкусность»

Спелые и качественные плоды клубники можно определить по нескольким признакам. Так, ягоды должны быть сухими, без признаков гниения, вмятин и повреждений, а их цвет – однородным и насыщенным. Также от вкусной клубники должен исходить несильный и приятный аромат.

Особое внимание следует уделить листикам «чашечки», именно они выдают свежесть. Если продавец предлагает клубнику без зеленых хвостиков, то лучше ее не покупать. Скорее всего от них пришлось избавиться, чтобы скрыть «старые» ягоды.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она скорее всего будет кислить.

Лучше – меньше?

Размер не является важным параметром в выборе клубники. Однако некоторые отмечают, что слаще именно те плоды, что поменьше. Объясняется это просто: чем больше «деток» на ягоде, тем сильнее она жертвует вкусом ради концентрации полезных компонентах в зернах.

Какую клубнику не стоит покупать?

  • Ягоды влажные, на поверхности есть пятна. Мягкие плоды говорят о том, что, возможно, процесс гниения уже начался, а значит они быстро испортятся;
  • Отсутствует аромат;
  • Листики «чашечки» сухие, пожелтевшие, либо и вовсе отсутствуют. Такие ягоды были собраны давно, либо неправильно.
  • Окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый, что является признаком неполной зрелости.

Как мыть клубнику?

Употребление немытых вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями, паразитарными заболеваниями. Поэтому важно тщательно промыть их перед едой. Делать это надо непосредственно перед употреблением. Если вы не планируете их есть в день покупки, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Учитывайте, что срок хранения вымытой клубники значительно сокращается.

Перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья чашечки и стебель. Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать ее в воде. Промойте ягоды под струей чистой проточной воды и через некоторое время аккуратно промокните их бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

Кроме того, можно вымыть клубнику с использованием слабого уксусного раствора, приготовить который можно, добавив в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр), или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на три-пять минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки ягод избавит их от остатков песка и земли, в которых могут находиться яйца гельминтов, предотвращает порчу и увеличивает срок их хранения в холодильнике.

Замачивать клубнику на длительное время не рекомендуют. В результате она теряют вкус и аромат, а также быстрее портятся.


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06 июня в 16:30, просмотров: 680, комментариев: 0
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