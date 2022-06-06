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Собачье лето // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 советов от кинологов, которые пригодятся собаководам летом

Собачье лето // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: pexels.com

Летние прогулки с собакой могут принести не только приятные эмоции, но и множество рисков. В это время нужно особенно внимательно отнестись к состоянию питомца. Топ-5 полезных советов для собаководов летом от Российской кинологической федерации – в обзоре siapress.ru.

Не гуляйте с собакой под палящим солнцем

Лучше всего перенесите прогулки на раннее утро или поздний вечер. Избегайте долгих прогулок и нахождения на открытом солнце, если температура воздуха выше 30 градусов. Помимо того, что собака может получить тепловой удар, прогулки по раскаленному асфальту могут привести к ожогу подушечек лап. Если вы все-таки решили пойти гулять днем, выбирайте для прогулок парки и скверы, которые густо засажены деревьями, чтобы у вас и питомца была возможность гулять в тени. Обязательно берите с собой на прогулку чистую воду, чтобы поить питомца.

Скажите «нет» высокой физической нагрузке

Откажитесь от интенсивных физических нагрузок в жаркую погоду. Переносите тренировки на более позднее время или отдавайте предпочтение крытым дрессировочным площадкам, где сохраняется комфортная температура для занятий.

Наибольшей опасности подвержены собаки с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также собаки крупных и гигантских пород. Для них противопоказана высокая физическая нагрузка в жару.

К парикмахеру – ни лапой

Не стригите животное во время жары. Многие ошибочно полагают, что, сбривая шерсть, они помогают собаке, однако это не так: шерсть выполняет функцию терморегулятора, защищая питомца от перегрева и переохлаждения. Поэтому стричь собаку из-за жары категорически нельзя. Если вы заметили, что линька стала сильнее, что бывает в жару, то необходимо начать чаще вычёсывать собаку.

За руль не сажать

Ни в коем случае не оставляйте собаку в жару в машине. Салон автомобиля превращается в парник на открытом солнце, даже несколько минут могут стоить собаке жизни. Даже если вы выходите всего на пару минут на заправке или за кофе, обязательно берите собаку с собой, приоткрытое окно не поможет вашему питомцу, оставленному в раскаленной машине.

С собакой на пляж

Если вы хотите вместе с собакой отправиться на водоем, обязательно ознакомьтесь с правилами посещения таких мест. Дело в том, что собаку можно купать там, где запрещено купание людей, а также на границе с разрешенной зоной. С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые единые правила пользования пляжами. Если раньше правила устанавливались регионами самостоятельно, то теперь они утверждены на федеральном уровне. Так, согласно новым правилам, запрещено брать на пляж домашних животных, за исключением собак-поводырей. Поэтому, если вы хотите прогуляться возле водоема, обратите внимание на места, в которых запрещено купаться людям, но разрешено гулять с собаками.

На водоеме не допускайте купание собаки в местах с крутыми берегами, из-за усталости питомец может не выбраться из воды самостоятельно. Также избегайте мест с сильным течением: собака может погибнуть, не справившись с силой потока воды.

В жаркие дни нужно с особым вниманием относиться к состоянию собаки. Берегите пожилых и беременных питомцев, а также с ожирением, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, щенков и собак крупных гигантских пород. Исключите высокую физическую нагрузку, прогулки под открытым солнцем и старайтесь оставлять собаку только в хорошо проветриваемом помещении с доступом к чистой воде. Если вы собираетесь на прогулку, обязательно захватите с собой бутылку воды. Для купания собаки выбирайте безопасные места, также следите, чтобы питомец не пил воду, в которой плавает.


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Сегодня в 11:28, просмотров: 100, комментариев: 0
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