Велосипед — друг человека: как выбрать подходящий себе и ребенку?

Впереди целое лето, и активности на свежем воздухе становятся все привлекательнее. Прогулки, пробежки, спортивные игры, а еще – катание на велосипеде. Разобраться в видовом разнообразии железных коней и выбрать своего помогут наши эксперты.

Велосипед для взрослого

Если вы присматриваете велосипед для себя, то в первую очередь стоит отталкиваться от цели – собираетесь ли вы кататься в парке и ездить на велосипеде до работы или хотите покорять пересеченную местность за городом?

«Три основные разновидности велосипедов — это как раз городские, горные (МТВ) и гибридные, — отмечают эксперты сервиса «Авито». — Начинающие могут выбирать среди более простых и бюджетных моделей, а вот опытным велосипедистам необходимо тщательно подходить к выбору характеристик своего идеального велосипеда».

Велосипед для спокойного отдыха

Городские велосипеды, как правило, отличаются широким мягким сиденьем и вертикальной посадкой, которая снижает нагрузку на шею и руки. Также они более компактны, чем горные модели, и поэтому подходят даже для хранения в квартире. Средняя стоимость транспорта в Сургуте составляет 13 400 рублей. Чтобы приобрести велосипед у надежного продавца, следует обратить внимание на его рейтинг и отзывы пользователей. На торговой платформе «Авито» также можно воспользоваться специальным фильтром для просмотра объявлений от продавцов с рейтингом «От 4 звезд» и фильтром по карте для поиска предложений рядом с покупателем.

Круизер – это самая распространенная разновидность городского велосипеда с большим изогнутым рулем. На рынке достаточно просто найти специальную женскую модель круизера с заниженной или вовсе отсутствующей верхней рамой, которая позволяет с удобством ездить в повседневной одежде.

Если вы начинающий велосипедист, то можно спокойно выбирать модель с ободными тормозами (v-brake): они не самые износостойкие, но со своей задачей вполне справляются. Главное, проверить при покупке, чтобы задний тормоз работал не хуже переднего, иначе при резком торможении можно перевернуться через руль вперед.

Велосипед для спортивного отдыха

Горные велосипеды, а также гибриды горных и городских подходят для езды по пересеченной местности и бездорожью. Их отличает «лежачая» посадка, хорошая амортизация, которая сглаживает неровности дороги, и высокий клиренс – расстояние от земли до нижней точки центральной части велосипеда, от которого зависит, не зацепится ли педаль за камень или звезды трансмиссии за кочку. Этой весной горные велосипеды в Сургуте на том же «Авито» покупали на пять процентов чаще по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость транспорта составила 16 800 рублей.

Хардтейл – одна из самых популярных разновидностей горного велосипеда. Его повышенная проходимость обеспечивается за счет широких рельефных протекторов (покрышек) и надежных тормозов. У профессиональных хардтейлов тормоза – это, как правило, дисковые системы с гидравлическим приводом и фирменная дисковая механика. В горных велосипедах предусмотрено крепление для велосумки и дополнительного оборудования.

Еще один вариант горного велосипеда – двухподвес. Он более дорогой, тяжелый, устойчивый и предназначен для сложных маршрутов с препятствиями. Если вы собираетесь покупать первый велосипед, то лучше присмотреться к более простым моделям.

Велосипед для ребенка

При выборе велосипеда для ребенка в первую очередь стоит отталкиваться от его возраста: трехлетнему малышу и активному восьмилетке нужны совершенно разные велосипеды. Покупка детского транспорта в Сургуте обойдется в среднем в 4 200 рублей.

Есть несколько общих правил, которыми стоит руководствоваться при покупке:

● не экономить на качестве — это вопрос безопасности;

● не брать велосипед «на вырост» — неправильно подобранный по росту велосипед может сказаться на осанке ребенка;

● приобретать вместе с велосипедом защитную экипировку — наколенники, налокотники и шлем.

Так как же правильно подобрать велосипед под рост ребенка? Сиденья и руль, как правило, можно отрегулировать, а вот диаметр колес — нет, но это очень важный параметр. Он обозначается в дюймах: 12, 14, 16, 18, 20, 24. Соотнести этот размер с ростом ребенка можно по специальным таблицам соответствия.

Если велосипед подобран правильно, то в нижней точке вращения педалей ноги ребенка полностью выпрямлены, а в верхней колени не задевают руль.

Велосипед для ребенка 3-5 лет

Совсем маленькие дети еще не способны удержать равновесие на двухколесном велосипеде, поэтому им больше подойдет трехколесный или беговел — двухколесный велосипед без педалей, для езды на котором нужно отталкиваться ногами. Подходящий диаметр колес — 12 дюймов, также желательно, чтобы на руле была мягкая накладка. Беговелы обычно изготавливают из алюминия или пластика, поэтому они довольно легкие — в идеале вес не должен превышать четыре килограмма.

Ближе к пяти годам беговел будет уже не так интересен ребенку, поэтому стоит обратить внимание на двухколесные модели со страховочными колесиками, которые можно снять, когда ребенок достаточно уверенно почувствует себя в седле. Чтобы садиться было удобнее, верхняя рама у велосипеда должна быть занижена или может вовсе отсутствовать, а цепь и звезды должны быть обязательно закрыты пластиковым корпусом в целях безопасности — так ребенок не зацепится за них одеждой. Подходящий диаметр колес составляет 12-16 дюймов.

Велосипед для детей 6-8 лет

Для школьников младших классов выбор велосипедов уже довольно большой: есть как простые модели, так и уменьшенные копии взрослых профессиональных велосипедов с диаметром колес в 20 дюймов. Для школьника уже можно выбирать велосипед с несколькими скоростями, а наиболее продвинутые модели могут быть оснащены ручными и ножными тормозами и амортизационной вилкой. Помните, что на первых порах лучше приглядеть за юным велогонщиком и объяснить ему, как правильно тормозить и переключать передачи.

Велосипед для детей 9-12 лет

На подростковых моделях колеса уже стандартные — 24-26 дюймов, а отличие от взрослых велосипедов состоит в уменьшенной раме и более легкой подвеске. Подростку уже можно купить не только обычный прогулочный велосипед, но и горную или трюковую модель (BMX) в зависимости от предпочтений ребенка.

Средние цены на велосипеды определены путем анализа предложений в сургутском сегменте торговой площадки «Авито». Не реклама.