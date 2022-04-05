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​Страхование до мелочей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Топ-5 необычных страховок, которые интересовали россиян в 2021 году

​Страхование до мелочей // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
pexels.com

Страховые услуги на недвижимость, автомобиль и жизнь больше не удивляют людей и кажутся обыденным делом. Ведь это позволяет защитить себя и свое имущество от непредвиденных ситуаций. Однако некоторые уходят дальше и уберегаются даже от нападения зомби. Топ-5 необычных страховок, которые интересовали россиян в 2021 году на основе исследования компании «Согласие» – в обзоре siapress.ru.

Остался с носом

Страхование отдельных частей тела – не самая необычная услуга, но при этом довольно популярная. Так, россияне интересовались, как защитить нос (около 600 запросов), палец (одна тысяча) и больше всего – ногу (шесть тысяч). Вероятнее всего они задумывались о страховке из-за операции или возможной травмы. А может быть все они являются футболистами и вдохновились примером Криштиану Рональдо? Здесь стоит упомянуть, что стоимость страховки груди и ягодиц некоторых звезд также возбуждали интерес у жителей страны.

Волосы к весне дорожают?

«Волосы – это гордость», или еще одна необычная страховая услуга, которая интересовала россиян в интернете. Причем больше всего запросов о ней отметили именно весной. Их количество в марте 2021 года увеличилось на 58% по сравнению с февралем.

Золотой голос

Сопрано, баритон, тенор – не имеет значения, если голос приносит баснословные деньги. Поэтому многие певцы застраховались от любых рисков. Об этом россияне спрашивали в сети около 700 раз.

НЛО и прочие странности

Люди страхуют себя и от сверхъестественного. И это не единичные случаи, и даже не шутка. Вера в инопланетян подкрепляется не только кинематографом, но и словами очевидцев и влиятельных людей. Россияне спрашивали о такой страховке около 350 раз, а примерно 300 запросов касались именно защиты от похищения внеземными цивилизациями.

Оберег от сглаза

Если прошлый вид страхования связан больше с американской культурой, то этот ближе к нашей. При этом суеверных пользователей оказалось в два раза больше – более 700 раз россияне интересовались таким видом оберега от негативной энергии


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Сегодня в 11:33, просмотров: 107, комментариев: 0

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