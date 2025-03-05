Власти Сургута решили судьбу ДК «Строитель», а также станции юннатов

Место для нового здания ДК «Строитель» окончательно определено – его построят на улице Университетской, на месте заброшенной станции юннатов. Об этом рассказал siapress.ru директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

Почему ДК «Строитель» перенесли?

Выбранный участок в три раза превышает прежнюю территорию ГКЦ – 35 000 квадратных метров против 12 000. По словам главы департамента, перенос связан с нехваткой места на прежней площадке: рядом с бывшим ДК «Строитель» запланировано строительство школы и детского сада.

«В рамках планировки территории 17, 18 и 19 микрорайонов предусмотрена школа и детсад. Соответственно, у нас участок расширяется под социальные объекты», − указал он.

Кроме того, новая локация позволит избежать проблем с парковкой и транспортной доступностью, которые возникали во время крупных мероприятий.

«Когда у нас проводились общественно-культурные мероприятия, мы сталкивались с проблемой высокой загрузки транспортного каркаса. Во-первых, возникали сложности с парковками. Во-вторых, там организовано двухполосное движение со стороны улицы Сибирская, а основной поток идет с улицы Университетская, которая ведет в город. Соответственно, эта дорожная инфраструктура не могла полностью справиться с транспортной нагрузкой во время проведения мероприятий», − пояснил Иван Сорич.

Дополнительные сложности создавали инженерные сети. По словам Сорича, их реконструкция потребовала бы свыше 100 миллионов рублей и привела бы к перекрытию дорог на продолжительный срок.

«На те же самые денежные средства, с учетом текущих условий, необходимых для реконструкции, потребуется перекрытие улично-дорожной сети, так как все инженерные сети находятся в дорожном покрытии. На тот период, когда велось бы строительство данного объекта, улицы пришлось бы закрыть на продолжительное время», − рассказал спикер.

Еще один важный момент – аллея, высаженная несколько лет назад, которая могла быть уничтожена при строительстве.

«Один из аспектов, который лег в основу переноса строительства, это отсутствие открытых общественных пространств на данной локации. То есть микрорайоне у нас парков, скверов нет», − добавил чиновник.

Что будет на месте снесенного ДК?

Власти решили сохранить озеленение и создать на месте, где снесли ДК «Строитель», сквер с памятником Строителям. Благоустройство профинансируют меценаты.

«Данный памятник будет реализован за счет средств инвесторов, без участия муниципалитета, путем заключения соглашения. На сегодняшний день готовится у нас с вами проект данного эскизного памятника, который будет там размещен. Также он будет рассмотрен на архитектурно-художественном совете по администрации», − отметил Сорич.

Чиновник обещает, что все будет готово ко Дню строителя в августе этого года.

Что будет со станцией юннатов?

Станцию юннатов, на месте которой появится ДК, решено снести – здание признано аварийным. Однако для юных натуралистов уже определено новое место – их станция появится в сквере Речников у набережной Оби.

На протяжении многих лет учреждение вместе с мини-зоопарком располагалось в бывшем детском саду на проезде Дружбы, который находится в плачевном состоянии.

Между тем, ранее прозвучала версия, что незавершенное здание станции юных натуралистов на Университетской снесут, чтобы построить там дом для театра актера и куклы «Петрушка».

Каким будет новый ГКЦ?

Проект нового здания сохранит архитектурные решения, которые были разработаны ранее, но учтет новые требования.

«Изначально проект разрабатывался для другой площадки, но его можно адаптировать под новые условия. Важно, чтобы ГКЦ соответствовал современным стандартам. Сейчас его площадь – 9 000 квадратных метров, но, если потребуется, она будет увеличена», – уточнил Сорич.

Объект включен в программу строительства до 2030 года, но пока не обеспечен финансированием. Ориентировочная стоимость – 5 миллиардов рублей.

«Когда проектно-сметная документация пройдет экспертизу, ее направят в округ, а затем в Минкультуры для рассмотрения вопроса о финансировании», – резюмировал глава департамента.

Пока сроки строительства не называются, сейчас идет работа по проектированию. Однако известно, что возле будущего ГКЦ могут разместить еще один объект. Какой − пока неизвестно.