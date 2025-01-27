Рассказываем, как в Сургуте чистят улицы от снега и довольны ли этим жители

Жители Сургута отмечают, что этой зимой снег с улиц убирают лучше, чем раньше. Власти регулярно отчитываются по очистке города от снежных масс. Однако, есть и те горожане, кто не доволен заснеженными дворами и нерасчищенными дорогами. Разбираемся, какие жалобы поступают от земляков и что предпринимают в мэрии.

Что предпринимают в администрации?

Ранее губернатор Югры Руслан Кухарук поручил главам муниципалитетов уделять особое внимание качеству уборки улично-дорожной сети. Поводом для этого стали многочисленные жалобы жителей: по данным Центра управления регионом, поступило 1 812 сообщений, связанных с некачественной очисткой дорог и тротуаров от снега.

По словам главы Сургута Максим Слепов, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

«С 9 по 12 января на снежные полигоны вывезли уже более 40 тысяч кубометров снега. Этой ночью работало 130 единиц техники, сейчас ‒ 140. Для предупреждения наката и наледи обработали проезжую часть противогололедными материалами. За прошедшие сутки расход пескосоляной смеси ‒ более 150 кубометров. <…> За выходные с придомовых территорий вывезено более восьми тысяч кубометров снега, работало 102 единицы техники», ‒ написал он в своих соцсетях.

Отметим, что сегодня, 27 января, на момент опубликования обзора, на уборку снега в Сургуте вышли 95 единиц спецтехники.

Помимо этого, мэр напомнил, что в первую очередь в городе от снега очищают маршруты следования общественного транспорта, а также подходы к остановкам и социальным объектам.

Накануне, 21 января, когда Сургут накрыла сильная метель, в городе на уборку снега вышли 163 единицы спецтехники, а ночью провели контрольную чистку. В течение текущей недели на улично-дорожной сети ежедневно работало в среднем: днем ‒ 119 единиц техники, а ночью ‒ 116 единиц техники. За это время с улиц вывезли более 93 тысяч м³ снега. Всего с начала зимнего периода вывезено более 730 000 м³ снега, сообщила пресс-служба городской мэрии.

На что жалуются сургутяне?

Больше всего жители Сургута недовольны работой своих УК, которые не вывозят снег со двора вовремя, либо плохо очищают придомовую территорию. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали опрошенные горожане.

«Вот что делается на улице Крылова между 32 и 30 домом. Сугробы на последних фотографиях лежат уже очень давно. На парковочных местах теперь не автомобили у нас стоят, а горы снега. Проехать невозможно. Обслуживает дом УК «Система», ‒ прокомментировал житель дома по адресу улица Крылова, 32 Степан Д.

Похожая жалоба поступила от горожанки Юлии М., проживающей на улице Мира, 40.

«Управляющая компания «Уют». Мало того, что не дозвониться, ничего не делается, чистку двора нужно ждать как такси за 100 рублей. Ремонт дороги во дворе видимо и не планируется, а там просто куча волн, ям, американские горки какие-то. Примерно с 22 вечера все службы поднимали, до двух часов ночи никаких мер по уборке снега не было предпринято», ‒ рассказала она.

Недовольны местные жители и чисткой дорог. Так, например, 20 января, на пересечении улиц Крылова/Шидловского заметили протяженную полосу снега.

Также местные жители заметили большие горы снега на тротуарах и во дворах Сургута.

«Там, где располагаются районная и городская администрация ‒ хорошо чистят и дорогу, и улицы с тротуарами. Вот только сегодня проезжал по городу, в сторону аэропорта дорога чистая, в центре тоже, а по городу плоховато, конечно, чистят. Ехал будто на тракторе. Машину жалко. Где-то еще дорога, состоящая из двух полос, превращается в однополосную. Из-за этого образуются пробки», ‒ поделился мнением сургутянин Петр Б.

Улучшили ли свою работу УК?

Ранее Максим Слепов опубликовал первые итоги «снежного рейтинга» Сургута.

«На Платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» подвели итоги первого опроса сургутян о качестве уборки дворов управляющими компаниями. Полностью удовлетворены работой своей управляющей организации оказались жители домов, которые обслуживает ООО «УЮТ». Следом равное количество позитивных откликов набрали УК «СИСТЕМА», УК «СУРГУТСЕРВИС» и ООО «УК ДЕЗ ВЖР». «УК ДЕЗ ВЖР», увы, стала и лидером антирейтинга, набрав самое большое количество отзывов недовольных жильцов. На втором и третьем месте со знаком «минус» расположились «ТЕХСЕРВИС» и УК «ЗАПАД», ‒ написал он в своих соцсетях.

В прошлом году у большинства сургутских УК также были нарушения в качестве уборки снега в городе. Причем, антирейтинг возглавляли небольшие управляющие компании.

«Нарушения есть у всех. Однако те, у кого их больше, как правило, оперативнее на них реагируют и устраняют недочеты. Антирейтинг возглавляют небольшие управляющие компании, которые в отличие от крупных УК не так быстро реагируют на замечания. Тут лидером можно назвать управляющую компанию «Стандарт-Плюс», ‒ рассказали «Сургутской трибуне» в контрольном управлении администрации Сургута.

Также в прошлом году регулярно поступали жалобы на работу УК в микрорайоне Энергетиков, квартале А и 33-ем микрорайоне.

Сколько техники было задействовано на уборку снега в 2024 году?

Количество снегоуборочной техники, задействованной дорожными организациями при проведении работ по зимнему содержанию городских улиц, дорог и внутриквартальных проездов общего пользования в 2024 году составило ‒ 243 единицы. В дни сильных снегопадов дополнительно выходили до 60 единиц спецтехники.

Отметим, что за первые десять дней 2024 года в Сургуте вывезли 125 тысяч кубометров снега. Всего с начала прошлогоднего осенне-зимнего сезона с дорог и проездов города вывезли более 310 тысяч кубических метров снега. На борьбу с осадками в Сургуте в период непогоды выходит более 250 единиц техники.