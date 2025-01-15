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Рост тарифов на электричество в три раза: панику отменить. Или все-таки не отменить?

Объясняем, чего ждать от введения новых тарифов на электроэнергию в Югре

Рост тарифов на электричество в три раза: панику отменить. Или все-таки не отменить?
Фото: Агентство «Москва»

С января 2025 года в Югре начала действовать новая система расчета тарифов на электроэнергию, которая уже применяется в 70 регионах страны. Ряд экспертов утверждает, что система дифференцированных тарифов направлена на устранение перекрестного субсидирования и более справедливое распределение нагрузки на энергосистему. Однако эти изменения все же вызвали бурные обсуждения среди местного населения и предпринимателей.

Неужели югорчанам придется платить за электроэнергию втрое больше? И как это скажется на бизнесе? В обзоре siapress.ru мы рассмотрим ключевые аспекты, связанные с этим нововведением.

Что произошло?

Эра дешевой электроэнергии в России завершилась, ранее заявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак на конференции «Возобновляемая энергетика России». Об этом сообщили на сайте «Энергетическая политика».

По словам замминистра, инвестиции в строительство новых генерирующих и сетевых мощностей будут окупаемыми только при повышении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей в два-три раза.

«Энергия денег стоит. Эра дешевой энергии закончилась. Давайте к этому привыкать. Сейчас не до жиру», – заявил Грабчак.

Отметим, что эксперты указывают на растущее потребление электроэнергии в стране – по данным «Системного оператора», в 2024 году оно увеличилось на 3,1%, достигнув 1,192 трлн кВтч, передает ТАСС.

И действительно, изменения не заставили себя ждать. С января 2025 года в Югре начала действовать новая система расчета тарифов на электроэнергию.

Стоимость электроэнергии зависит от объема потребления:

  • До 3 900 кВтч в месяц: 2,63 рубля за 1 кВтч в месяц.
  • От 3 900 до 6 000 кВтч: 5,97 рубля за 1 кВтч.
  • Свыше 6 000 кВтч: 9,51 рубля за 1 кВтч.

Более того, с середины года тариф увеличится еще сильнее:

  • Первый диапазон – 2,95 рубля за 1 кВтч.
  • Второй – 7,81 рубля за 1 кВтч.
  • Третий – 10,30 рубля за 1 кВтч.

Пора паниковать?

Руководитель рабочей группы «Умный дом» общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая отмечает, что потребление электроэнергии в двухкомнатной квартире в среднем составляет 200-250 кВтч в месяц, а в домах с электроотоплением – от 400 кВтч. Такие объемы легко укладываются в первый тарифный диапазон (до 3 900 кВтч), передает URA.ru.

«Расходы обычных жильцов с введением новых тарифом вряд ли изменятся. Они нужны, чтобы уйти от перекрестного субсидирования между населением и бизнесом», – пояснила эксперт.

Татьяна Вепрецкая также отметила, что изменения в большей степени затронут производственные компании с высоким энергопотреблением: «Это будет способствовать их переходу на использование энергоэффективных технологий или альтернативных источников энергии, в том числе возобновляемых».

Ее слова подтверждают данные Росстата: среднее домохозяйство в России, состоящее из 2,5 человек, потребляет около 220 кВтч электроэнергии в месяц, что попадает в первый льготный тарифный диапазон.

Потребители, входящие в первую, льготную группу, продолжат оплачивать электроэнергию по прежним тарифам, сообщил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин, передает NEWS.ru.

«Дифференцированные тарифы предполагают разделение населения на категории в зависимости от уровня потребления электроэнергии. Поэтому те, кто использует больше электричества, будут платить больше. Это может коснуться семей с большим количеством электроприборов», – заявил Осянин.

Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик пояснил, что для большинства обычных граждан введение новых тарифов не приведет к заметному росту стоимости электроэнергии. Изменения затронут в основном производственные предприятия и организации с высоким энергопотреблением, добавили в издании.

В ФАС отметили, что введение новых тарифов не затронет добросовестных потребителей и не повлияет на расходы большинства граждан. В Минэнерго уточнили, что изменения в стоимости электроэнергии при переходе на дифференцированные тарифы затронут лишь те категории, которые потребляют ее значительно выше среднего уровня в регионе – например, для майнинга или в коммерческих целях, сообщает «Парламентская газета».

Как это отразится на бизнесе – мнение предпринимателя

В то же время, сургутский предприниматель Алексей Браташов заявил корреспонденту siapress.ru, что новые тарифы на электроэнергию направлены исключительно на население и не затрагивают бизнес.

«На бизнесе это никак не скажется. Дифференцированные тарифы вводятся для населения с целью избавиться от перекрестного субсидирования. Для бизнеса все по-старому пока. Впрочем, и сейчас бывает такое, что бизнес платит больше, если потребил больше установленной договором нормы, но это обычное дело уже много лет», – подчеркнул ресторатор.

Браташов также напомнил, что текущие тарифы для юридических лиц в среднем составляют около девяти рублей за кВтч, что значительно выше, чем для физических лиц (около двух рублей). Такой дисбаланс, по его словам, формировался годами в рамках политики перекрестного субсидирования, когда рост тарифов для бизнеса сдерживал повышение для населения.

«Тариф для юридических лиц растет последние восемь лет постоянно, каждый год. В 2016 году он был примерно 3,5 рубля, а для физических лиц – около двух рублей. За восемь лет тариф для бизнеса вырос почти в три раза, тогда как для населения изменения были минимальными. Потребление одинаковое, производство энергии тоже одинаковое. Но одним повышали, а другим – нет», – отметил предприниматель.

Бизнесмен указал, что подобная система приводила к злоупотреблению ресурсом: «Обнаглевшие граждане пользуются электроэнергией по заниженным тарифам, а сами подключают палатки, киоски, кофейни, передвижные киоски, майнинг и тому подобное».

По мнению Браташова, введение дифференцированных тарифов позволит распределить нагрузку на энергосистему более равномерно и снизить объемы неоправданного использования электроэнергии.

«Кто-то будет более экономный, кто-то перестанет майнить крипту на балконе, а кто-то и вовсе не заметит разницы, потому что и так потребление было незначительным», – заключил он.

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Сегодня в 17:19, просмотров: 49, комментариев: 0
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