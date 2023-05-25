В Сургуте разобрали основные вопросы по итогам первых дней работы автобусной реформы

Новая маршрутная сеть заработала в Сургуте 20 мая. В первые дни горожане отправляли более 200 обращений по поводу автобусной реформы. В частности, они касались пересадочного тарифа, расписания автобусов и приложения «Умный транспорт». Эти и другие темы обсудил с корреспондентами директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Что уже успели изменить?

В начале автобусной реформы в кол-центр поступало множество обращений, которые оценила рабочая группа и почти сразу же ввела корректировки под запросы жителей. «Например, это изменение расписания. Так мы подправили 114 маршрут, он теперь выезжает с дачных кооперативов в 7:00 по просьбам жителей. А также 110 − в 6:00 и 6:45. 21 мая мы получили обращение сотрудников «Сити Молла», которым оказалось неудобным выезжать последним автобусом в 22:05. Они попросили перенести маршрут на 22:30. И до конца недели мы отрегулируем расписание», − сообщил глава департамента.

В целом, рабочая группа распределяет обращения жителей на те, которые может сразу же исполнить, а также те, что носят системный характер. Вторые − занимают некоторое время и проходят специальный анализ и комиссию. Так, ее ближайшее собрание запланировали на середину июня.

Не дозвониться!

На сегодняшний день в кол-центре по автобусной реформе работает четыре человека в одну смену. Сейчас идет набор сотрудников, чтобы расширить их количество до шести.

Отметим, что в кол-центр можно обратиться с обращениями и вопросами. Для этого, жителям стоит звонить по телефонам 8-800-200-64-31, (3462) 55-00-31 с 6:00 до 22:00.

«Мы понимаем, что новая маршрутная сеть – это вызов и для нас, и для горожан. Мы готовы к тому, чтобы на каждое обращение реагировать. Это постоянное наблюдение и подстройка под общие нужды сургутян», − добавил Киселев.

«Умный транспорт» или пока не совсем?

В первые дни после запуска обновленной маршрутной сети сургутяне столкнулись со сбоем приложения «Умный транспорт». Он произошел из-за конфликта программ и на сегодня практически устранен. «20 мая мы наблюдали технические сбои. На сегодняшний день на 95% они откорректированы. Мы пока что не видим от четырех до шести автобусов, сейчас идет настройка оборудования. Это связано с тем, что в маршрутную сеть мы получили 20 новых автобусов, − отметил Кирилл Киселев. − Перегрузите заново в «Умном транспорте» город Сургут, и тогда возможные проблемы должны исчезнуть. Если это не произошло, обратитесь в кол-центр».

Вместе с тем, жители Сургута жаловались на то, что «Умный транспорт» не позволяет построить маршрут без пересадки на дачные автобусы. В частности, сложность состояла в том, что они ездят с интервалом в полтора-два часа, что не дает воспользоваться пересадочным тарифом. «Это было и раньше, и это устраивает дачников. Жителям Сургута нужно посмотреть в «Умном транспорте», где удобнее всего пересесть на другой маршрут для работы пересадочного тарифа. Можно самостоятельно на сайте администрации ознакомиться с путями проезда», − добавил директор ведомства.

Пересадочный тариф: деньги второй раз не спишут?

Перед разработчиками новой маршрутной сети стояла первичная задача − обеспечить все социальные объекты маршрутами. Разумеется, как и в старой системе, не с каждой остановки можно добраться до любого места. Однако появилась важнейшее нововведение − пересадочный тариф. После оплаты проезда в автобусе через терминал у пассажира есть 45 минут, чтобы еще сколько нужно раз пересесть на другой маршрут. Каждая новая поездка в этом случае будет бесплатной. Только нужно не забывать прикладывать карту к валидатору или терминалу в каждом новом автобусе и получать чеки. Деньги при этом списываются не будут.

Тем не менее, с начала автобусной реформы жители сообщали о том, что оплата все-таки проходила два раза, несмотря на работу пересадочного тарифа. «С данными фактами мы еще не сталкивались. Но скажу, что нужно обязательно обратиться в кол-центр, где вас проконсультируют в пределах своих компетенций и примут заявку. Это недопустимо. Хорошее замечание по поводу памятки о том, как действовать в такой ситуации. Мы разберемся и проработаем этот вопрос», − подчеркнул Кирилл Киселев.

Когда первые замеры?

Анализ пассажиропотока − один из главных критериев в автобусной реформе. Необходимо было занять «пустые» маршруты и облегчить битком набитые автобусы. Сейчас люди только начали изучать и привыкать к новой системе, поэтому первые замеры запланированы на конец лета. Это будут показатели пассажиропотока во время летнего расписания. Следующие замеры проведут в конце зимы, чтобы посмотреть состояние зимнего расписания и наполняемость автобусов.