Подробная инструкция о том, как спастись жителям Югры от нашествия клещей

С наступлением первых, по-настоящему, теплых майских дней после бесконечной зимы, вызывает вполне естественное желание выбраться из дома на природу. Все бы хорошо, но посещение леса весной и в начале лета сопряжено с высоким риском быть укушенным клещом, а это чревато заражением такой опасной болезнью, как клещевой энцефалит. Югорчане уже сегодня знакомятся с клещами даже слишком близко, чем хотелось бы.

Уже 160 жителей Югры с начала сезона активности клещей в этом году обратились за помощью после встреч с опасными насекомыми, сообщает окружное управление Роспотребнадзора.

Такие данные ведомство приводит по состоянию на 11 мая, уточняя, что чаще всего страдают жители Кондинского и Ханты-Мансийского района, а также Пыть-Яха. В Лангепасе известно о трех случаях присасывания клещей, как минимум два из них являются завозными — из Башкирии и Курганской области.

Чаще всего клещи нападают на жителей ХМАО в черте городов, поселков (33,6% случаев), на дачах, садовых участках (29,6%), в лесу (28,8%). Также зафиксированы факты присасывания на кладбищах, в парках, скверах, пляжах, набережных. Есть завозные случаи.

При этом отмечается, что прививку от клещевого энцефалита не имеют 81,3% пострадавших, в том числе 71,2% детей. С начала сезона выявлено семь случаев подозрения на инфекции, передающиеся клещами, в том числе на клещевой энцефалит - три (один ребенок), на боррелиоз - четыре (один ребенок).

Как происходит заражение?

Клещи, находясь на ветках или траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть головы, спина, подмышечные и паховые области и др. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, и длительное время не заметен. Вместе со слюной зараженные клещи передают в кровь человека или животного не только вирус клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходное с клещевым энцефалитом – клещевой боррелиоз.

Как предотвратить присасывание клещей?

1. Основная мера защиты – не допускать присасывания клещей. Для этого используют средства индивидуальной защиты: рациональное использование обычной одежды и отпугивающие средства (репелленты). При посещении леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность клещам заползти под одежду и на открытые участки кожи, за воротник, на волосы. Через каждые полтора – два часа пребывания в лесу проводить само- и взаимо-осмотры верхней одежды и открытых частей тела.

2. После возвращения из леса следует провести полный осмотр тела и одежды. Нельзя заносить в помещение свежесорванные цветы и ветки, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

3. Необходимо осматривать домашних животных и пинцетом снимать присосавшихся клещей.

4. Использовать репелленты. Открытые части тела и верхнюю одежду необходимо обработать специальными кремами. При покупке внимательно читайте инструкцию. Лучше, если средство будет действовать и против клещей и комаров. Все имеющиеся в продаже средства защиты от клещей в зависимости от действующего вещества делятся на 3 группы:

Репеленты – отпугивающие клещей.

Акарицидные – убивают.

Инсектицидно – репеллентные – препараты комбинированного действия, т.е. убивающие и отпугивающие клещей.

Лучшая защита от клещей – это вакцинация

Однако, для вакцинации существуют противопоказания.

«В первую очередь, это обострения хронических заболеваний. Это тяжелые аллергии, в частности на куриный белок. Соответственно, это тяжелые заболевания печени, почек, сахарный диабет, беременность и прогрессирующие заболевания нервной системы, если имеются, например, эпилепсия. Кроме того, если у человека была тяжелая реакция на первую прививку, то вакцина больше не ставится», – siapress.ru рассказал руководитель Сургутского филиала Центра общественного здоровья и медпрофилактики Владимир Пидзамкив.

Идеально начать вакцинацию осенью, чтобы успел выработаться иммунитет. Но если сезон активности клещей уже начался – ничего страшного, привиться можно и в этот период, потому что иммунитет сохраняется достаточно долго. Не стоит откладывать это решение в долгий ящик, нужно позаботиться о своем здоровье в первую очередь.

Как защитить собаку и кошку от клещей?

1. Осмотр

Это самое простое, что вы можете сделать. После прогулок в лесу или парке обязательно осматривайте питомца, чтобы сразу заметить и вытащить клеща.

Если у любимца густая тёмная шерсть, увидеть паразита сложно. Поэтому прочёсывайте шерсть пальцами или специальной противоблошиной расчёской с частыми зубчиками, ощупывая при этом кожу животного. Делайте это в перчатках.

2. Шампуни

Их можно купить в ветеринарной аптеке специально для кошки или для собаки. Это недорогой метод, но трудоёмкий: придётся купать питомца примерно раз в неделю. Точную периодичность обязательно посмотрите в инструкции. После купания дождитесь, чтобы шерсть питомца полностью высохла, только тогда выпускайте на прогулку.

Шампуни лишь отпугивают паразитов своим запахом, но не убивают их. Так что это слабый способ защиты. Подходит для кошек и небольших собак, которые гуляют только во дворе дома, где вероятность подцепить клеща невелика.

3. Инсекто-акарицидные ошейники

В основном они защищают шею и голову животного. Спина, живот, лапы и хвост остаются под угрозой. Крупным собакам это средство вряд ли поможет, ошейники больше подходят мелким гладкошёрстным питомцам.

Ленты обработаны специальной жидкостью, которая отпугивает паразитов. Ошейник соприкасается с шерстью и переносит на неё активные вещества. Происходит это не сразу, нужно подождать около двух суток, прежде чем отправляться на прогулку с питомцем.

Убедитесь, что между ошейником и кожей собаки или кошки помещаются два пальца. Он не должен быть тесным или, наоборот, болтаться на шее.

Как удалить присосавшегося клеща?

1. Тело клеща осторожно смазывают маслом, и оставляют на 15-20 минут

2. Затем необходимо сделать из прочной нити петлю и затянуть ее у основания хоботка клеща.

3. Придерживая кожу пальцами, покачивая клеща, постепенно вытягивать его, растягивая концы нити в стороны. Можно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов

4. Место укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5% йодом, зеленкой или одеколоном.

5. Если клещ удален, а его головка осталась в коже, то нужно обратиться в поликлинику для лечебной помощи. Если обратиться нет возможности, то нужно обработать место 5% йодом и извлечь как занозу.

6. Клещей, снятых с тела, необходимо поместить в пузырек (в крайнем случае сжечь или залить кипятком). Не следует давить их пальцами, т.к. если клещ заражен, то вирус может попасть в организм человека через слизистые носа, глаз и незначительно поврежденную кожу.

7. После контакта с клещами обязательно вымыть руки с мылом.

8. Для определения зараженности клеща необходимо (в пузырьке, банке) доставить его в лабораторию. О том, какие лаборатории в Югре проверяют клещей на энцефалит siapress.ruуже отвечал.