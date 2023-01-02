2022 год оказался богатым на кадровые перемены в Сургуте и Югре

Уходящий год оказался богат на кадровые перестановки – что в Сургуте, что в Югре. Особенно это коснулось архитектурно-строительной сферы – там происходили серьезные сдвиги, а также целые административные реформы. Все главные отставки и назначения – в традиционном новогоднем обзоре «НГ».
Владимир Астраханцев – Александр Коновалов – Алексей Усов – Алексей Фокеев
Архитектурно-строительный блок администрации Сургута пережил непростой год. Директор ДАиГ Владимир Астраханцев сначала «сдвинулся» на пост замдиректора и при этом главного архитектора, в то время как руководителем департамента стал Александр Коновалов – ранее куратор инвестпроектов в АО «Корпорация развития Пермского края». Затем Астраханцев окончательно ушел из администрации, и его место главного архитектора временно (и уже в какой раз) занял коллега замдиректора ДАиГ Алексей Усов, а затем на эту должность вернулся Алексей Фокеев, который руководил департаментом с 2012 по 2017 год.
Сергей Агафонов – Павел Павло
Своеобразная рокировка случилась в коммунальной сфере Сургута. Директор муниципального «Горводоканала» Сергей Агафонов ушел в администрацию на должность заместителя главы по ЖКХ, а на его место пришел бизнесмен Павел Павлов. Но назначение не было случайным – Агафонова и Павлова связывает работа в нижегородском «Горводоканале».
Антон Акулов
Председатель комитета культуры Сургута Антон Акулов пошел на повышение. По итогам административной реформы его комитет объединили с молодежной политикой, в итоге получился целый департамент культуры и молодежной политики – и возглавил его именно Акулов.
Валерий Фомагин
Еще один руководитель, вернувшийся в администрацию Сургута – Валерий Фомагин. Он вошел в стартовый состав команды Андрея Филатова в качестве замглавы, курирующего строительный блок, но в октябре 2021 года он внезапно ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Не прошло и года, как вернулся – но уже в качестве советника главы города.
Лариса Белоцерковцева
Бессменный главврач и, по сути, создатель большого сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева в этом году ушла и тут же вернулась, но в новом статусе. Теперь она занимает пост президента Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. А исполняющим обязанности главврача стала заместитель по медицинской части Инна Киличева.
Надежда Красноярова
У Надежды Краснояровой была, пожалуй, самая насыщенная парламентская карьера среди всех депутатов Сургута, но она подошла к концу. В сентябре она сложила свой мандат и покинула городскую думу окончательно. В стенах этого здания она провела без малого 16 лет, при этом успела побывать и рядовым депутатом, и заместителем председателя (дважды), и спикером.
Елена Никифорова – Валерий Лупырь
Многолетняя борьба вокруг кресла главы Белого Яра завершена. Занимавшая эту должность Елена Никифорова окончательно покинула пост в марте 2022 года (хотя отстранена от работы ввиду уголовного преследования была еще в сентябре 2021 года), затем суд дал ей 1 год и 7 месяцев лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий и халатности. А в сентябре выборы уверенно выиграл замдиректора департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Валерий Лупырь – он и стал новым главой.
Илья Ким – Григорий Невоструев – Виталий Шаров
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры в начале лета попал под административную реформу. Его включили в состав новой структуры – департамента строительства и ЖКХ. Соответственно, руководивший прежним департаментом Илья Ким покинул свою должность, а курировать региональную стройку и коммунальный комплекс пригласили замглавы Сургута Григория Невоструева. Его место в администрации экономической столицы Югры занял Виталий Шаров – замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Сургута.
Виктория Семенова
Еще один плод летней административной реформы в правительстве Югры – создание нового департамента пространственного развития и архитектуры. Его возглавила новый для округа человек – Виктория Семенова. До этого она работала директором научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.
Евгений Адамов – Азат Ислаев
В марте на пост замгубернатора Югры пришел 37-летний Азат Ислаев, который до этого работал заместителем мэра Владивостока. В нашем регионе он сначала курировал комфортную городскую среду и пространственное развитие, но вскоре его полномочия расширились. За счет того, что пост покинул другой «варяг» – пришедший недавно из Москвы замгубернатора Евгений Адамов. Возглавляемые им сферы строительства, дорог, транспорта и ЖКХ отошли к Ислаеву.
Галина Максимова – Ольга Литова
Еще одна перестановка в окружном правительстве – куратор различных контрольных служб Галина Максимова покинула пост замгубернатора (и стала советником Натальи Комаровой), а ее должность перешла к Ольге Литовой – ранее руководителю региональным управлением Федеральной налоговой службы.
Александр Тиртока
Замгубернатора Югры Александр Тиртока несколько видоизменил свой статус в правительстве региона. Ранее он курировал там приоритетные проекты, а теперь возглавил новообразованный департамент региональной безопасности – ему предстоит плотно работать со всеми силовыми и спасательными службами.
Юрий Южаков
Почти в самом конце года покинул свой пост замгубернатора Югры Юрий Южаков. Формально он перешел на другую работу, но подробностей о новом месте трудоустройства чиновника нет, как пока и неизвестно, кто вместо него будет курировать работу в культуре и спорте автономного округа.
Эмир Кустурица
Легендарный и экстравагантный сербский режиссер Эмир Кустурица принял приглашение Натальи Комаровой возглавить фестиваль кинодебютов «Дух огня». С декабря 2021 года эта должность оставалась вакантной после смерти бессменного руководителя Сергея Соловьева. Кустурица взял бразды правления в ходе подготовки к новому циклу «Духа огня» – в марте 2023 года мероприятие пройдет в 21-й раз.
Дмитрий Рогозин – Юрий Борисов
Одно из знаковых кадровых перемещений этого года на федеральном уровне – отставка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Новой должности ему пока не предложили. А его место занял зампредседателя правительства России по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов (он, кстати, по внутреннему распорядку правительства курировал УрФО).
Владимир Жириновский – Леонид Слуцкий
В 2022 году произошла первая за десятилетия замена в руководящем составе одной из парламентских партий старого состава. Правда, вынужденная – ввиду смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Его на посту заменил скандально известный депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Алексей Кудрин
Интересным образом повернулась карьера федерального политика Алексея Кудрина. В течение последних лет он возглавлял Счетную палату РФ, но к концу года стало известно, что он перейдет в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию. Ему предстоит заниматься обновленной структурой холдинга, который переживает серьезную трансформацию, вызванную санкциями. В качестве бонуса Кудрину досталось 5 процентов акций «Яндекса». Кто возглавит Счетную палату – пока неизвестно.
Кто эти люди, что приходили на ответственные посты в администрацию Сургута и в Правительство Югры, на которые обыватели возлагали большие надежды? Да бог его знает? Нам, обывателям, не докладывали из каких соображений их назначали Андрей Филатов или Наталья Комарова.
К примеру, Виктория Семёнова оказалась на посту вновь созданного Департамента пространственного развития и Архитектуры. Вот и непонятно, почему этот человек оказался на этом посту. Казалось бы, что он должен свершить революцию в архитектуре, в комплексном развитии территорий, в реализации нового градостроительного регламента, в снижении этажности жилых домов в регионе, в развитии малоэтажных кластеров в регионе и других назревших преобразований в архитектуре и в градостроительстве края.
Кто-то хоть нам дал хоть какое-то обоснование этих назначений? Может ли новый чиновник закрутить маховик назревший преобразований? Нет, никто и даже и не подумал. Никто не удосужился опуститься до объяснений простым обывателем о кадровых назначениях. .
А нам, обывателям, нужно бы понять чему будет служить новый назначенец? Служить Идее? Служить делу? Служить городу? Служить региону? Или будет служить своему карману?
Можно было бы простить чиновнику его ошибки, если чиновник работает, реформирует,меняет, внедряет что-то новое. И порой ошибается, Но если чиновник лишь отбывает свой срок. Когда забота о своём кармане и бездействие мирно соседствуют, тогда понять и простить этого нельзя. Тогда эту «безошибочную работу» надо выжигать с корнем.
Уходящий 2022 год стал годом разочарований потому, что в отчете Главы города Андрея Филатова за 2022 год прозвучало, как главное достижение Администрации, подсветка теплотрассы по Пролетарскому. Как достижение прозвучало открытие самого большого катка в Сургуте и в его окрестностях.
Таких ли достижений мы ждали от новой команды градоначальника Сургута в 2022 году? Неужели только Освещённой Теплотрассы и открытого катка? Конечно же нет! По сути это профанация большой работы городской администрации. И это было самое большое разочарование 2022 года.
Ведь катком город не удивишь, ибо по весне весь город может превратиться в огромный, открытый каток.
Не «разочаровал» холдинг «Сибпромстрой», который как конвейер Форда клепает и клепает в городе высотные муоайники без социальной инфраструктуры, не обращая внимания на вновь назначенных и уже ушедших чиновников из архитектурно-строительного Департамента.
Может быть в Правительство Югры нас не ожидало разочарование в 2022 году? Может там пришли новые кадры, которые зададут новый импульс развития Югры.
Но опять как достижение мы услышали, что город Ханты-Мансийск стал «Новогодней столицей России». Что на будущие десять лет он останется главной «столицей Нового года». Это конечно престижно, но сколько бюджетных средств вложено в этот бренд? Для оценки вложений можно сказать, что в городе установлено 400 скульптур и скульптурных композиций, то есть на каждую 1 тысячу жителей города Ханты-Мансийск приходится по 4 скульптуры. И не тех снежно-ледяных и дефектных, как в Нижневартовске, в Мегионе, в Лангепасе и других городах Югры. А из камня, мрамора и бронзы. Сколько же скульптур и архитектурных композиций должно быть тогда в Сургуте? Да не менее 1600 ? А сколько в натуре? Статистики такой нет. Ибо даже единственный архитектурный объект с мозаиками в виде советского Вокзала Жд сносят ускоренными темпами. И это преподносят как «достижение» и Правительства Югры, и команда Андрея Филатова. Правда, чтобы скрасить уж совсем варварское действо, пристегнули туда строительство городского автовокзала. Какого автовокзала по архитектуре? Пока без комментариев. Не исключено, что это будет очередной сарай из сайдинга и пластика.
Идём с вами дальше. Развитие туризма, креативной индустрии- это тоже разочарование 2022 года.
Почему? Потому, что развитие туризма в регионе окончательно закрепилось за этнотуризмом. Посещение стойбищ, проба строганины из оленьего мяса, оладьев из оленины, супа из глухаря, езда на упряжке с оленями, метание тынзяна и прочая экзотика на стойбище ханты. И все. . Проложен «Мамонтовый маршрут»: Ханты-Мансийск- Самаровский Чугас-Луговское ( где жили последние мамонты на планете, как и на острове Врангеля). И все. Весь туризм.
Если раньше народы ханты становились начальниками котлотурбинного цеха Сургутской ГРЭС, как Герман Сипайлов, то теперь они окончательно осели в стойбищах, на традиционных промыслах, в родовых угодьях. Не на упряжках с оленями, а на снегоходах рассекают они ныне снежные просторы Югры. . А оленьи упряжки у них приготовлены для этнотуристов. И все.
Разочаровывает и то что, что сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица стал Президентом кинофестиваля дебютов «Дух огня». А что у нас перевелись своих российские кинорежиссеры и продюсеры?
И этот список можно было бы продолжать и продолжать. Ну да ладно.
Всё-таки год 2022 был не только годом разочарований, но и годом надежд. Пока не сбывшихся.
Но входим мы в 2023 год с надеждами! И это главное.