2022 год оказался богатым на кадровые перемены в Сургуте и Югре

Уходящий год оказался богат на кадровые перестановки – что в Сургуте, что в Югре. Особенно это коснулось архитектурно-строительной сферы – там происходили серьезные сдвиги, а также целые административные реформы. Все главные отставки и назначения – в традиционном новогоднем обзоре «НГ».

Владимир Астраханцев – Александр Коновалов – Алексей Усов – Алексей Фокеев

Архитектурно-строительный блок администрации Сургута пережил непростой год. Директор ДАиГ Владимир Астраханцев сначала «сдвинулся» на пост замдиректора и при этом главного архитектора, в то время как руководителем департамента стал Александр Коновалов – ранее куратор инвестпроектов в АО «Корпорация развития Пермского края». Затем Астраханцев окончательно ушел из администрации, и его место главного архитектора временно (и уже в какой раз) занял коллега замдиректора ДАиГ Алексей Усов, а затем на эту должность вернулся Алексей Фокеев, который руководил департаментом с 2012 по 2017 год.

Сергей Агафонов – Павел Павло

Своеобразная рокировка случилась в коммунальной сфере Сургута. Директор муниципального «Горводоканала» Сергей Агафонов ушел в администрацию на должность заместителя главы по ЖКХ, а на его место пришел бизнесмен Павел Павлов. Но назначение не было случайным – Агафонова и Павлова связывает работа в нижегородском «Горводоканале».

Антон Акулов

Председатель комитета культуры Сургута Антон Акулов пошел на повышение. По итогам административной реформы его комитет объединили с молодежной политикой, в итоге получился целый департамент культуры и молодежной политики – и возглавил его именно Акулов.

Валерий Фомагин

Еще один руководитель, вернувшийся в администрацию Сургута – Валерий Фомагин. Он вошел в стартовый состав команды Андрея Филатова в качестве замглавы, курирующего строительный блок, но в октябре 2021 года он внезапно ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Не прошло и года, как вернулся – но уже в качестве советника главы города.

Лариса Белоцерковцева

Бессменный главврач и, по сути, создатель большого сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева в этом году ушла и тут же вернулась, но в новом статусе. Теперь она занимает пост президента Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. А исполняющим обязанности главврача стала заместитель по медицинской части Инна Киличева.

Надежда Красноярова

У Надежды Краснояровой была, пожалуй, самая насыщенная парламентская карьера среди всех депутатов Сургута, но она подошла к концу. В сентябре она сложила свой мандат и покинула городскую думу окончательно. В стенах этого здания она провела без малого 16 лет, при этом успела побывать и рядовым депутатом, и заместителем председателя (дважды), и спикером.

Елена Никифорова – Валерий Лупырь

Многолетняя борьба вокруг кресла главы Белого Яра завершена. Занимавшая эту должность Елена Никифорова окончательно покинула пост в марте 2022 года (хотя отстранена от работы ввиду уголовного преследования была еще в сентябре 2021 года), затем суд дал ей 1 год и 7 месяцев лишения свободы по обвинению в превышении должностных полномочий и халатности. А в сентябре выборы уверенно выиграл замдиректора департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Валерий Лупырь – он и стал новым главой.

Илья Ким – Григорий Невоструев – Виталий Шаров

Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры в начале лета попал под административную реформу. Его включили в состав новой структуры – департамента строительства и ЖКХ. Соответственно, руководивший прежним департаментом Илья Ким покинул свою должность, а курировать региональную стройку и коммунальный комплекс пригласили замглавы Сургута Григория Невоструева. Его место в администрации экономической столицы Югры занял Виталий Шаров – замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Сургута.

Виктория Семенова

Еще один плод летней административной реформы в правительстве Югры – создание нового департамента пространственного развития и архитектуры. Его возглавила новый для округа человек – Виктория Семенова. До этого она работала директором научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Евгений Адамов – Азат Ислаев

В марте на пост замгубернатора Югры пришел 37-летний Азат Ислаев, который до этого работал заместителем мэра Владивостока. В нашем регионе он сначала курировал комфортную городскую среду и пространственное развитие, но вскоре его полномочия расширились. За счет того, что пост покинул другой «варяг» – пришедший недавно из Москвы замгубернатора Евгений Адамов. Возглавляемые им сферы строительства, дорог, транспорта и ЖКХ отошли к Ислаеву.

Галина Максимова – Ольга Литова

Еще одна перестановка в окружном правительстве – куратор различных контрольных служб Галина Максимова покинула пост замгубернатора (и стала советником Натальи Комаровой), а ее должность перешла к Ольге Литовой – ранее руководителю региональным управлением Федеральной налоговой службы.

Александр Тиртока

Замгубернатора Югры Александр Тиртока несколько видоизменил свой статус в правительстве региона. Ранее он курировал там приоритетные проекты, а теперь возглавил новообразованный департамент региональной безопасности – ему предстоит плотно работать со всеми силовыми и спасательными службами.

Юрий Южаков

Почти в самом конце года покинул свой пост замгубернатора Югры Юрий Южаков. Формально он перешел на другую работу, но подробностей о новом месте трудоустройства чиновника нет, как пока и неизвестно, кто вместо него будет курировать работу в культуре и спорте автономного округа.

Эмир Кустурица

Легендарный и экстравагантный сербский режиссер Эмир Кустурица принял приглашение Натальи Комаровой возглавить фестиваль кинодебютов «Дух огня». С декабря 2021 года эта должность оставалась вакантной после смерти бессменного руководителя Сергея Соловьева. Кустурица взял бразды правления в ходе подготовки к новому циклу «Духа огня» – в марте 2023 года мероприятие пройдет в 21-й раз.

Дмитрий Рогозин – Юрий Борисов

Одно из знаковых кадровых перемещений этого года на федеральном уровне – отставка главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Новой должности ему пока не предложили. А его место занял зампредседателя правительства России по оборонно-промышленному комплексу Юрий Борисов (он, кстати, по внутреннему распорядку правительства курировал УрФО).

Владимир Жириновский – Леонид Слуцкий

В 2022 году произошла первая за десятилетия замена в руководящем составе одной из парламентских партий старого состава. Правда, вынужденная – ввиду смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Его на посту заменил скандально известный депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Алексей Кудрин

Интересным образом повернулась карьера федерального политика Алексея Кудрина. В течение последних лет он возглавлял Счетную палату РФ, но к концу года стало известно, что он перейдет в «Яндекс» на пост советника по корпоративному развитию. Ему предстоит заниматься обновленной структурой холдинга, который переживает серьезную трансформацию, вызванную санкциями. В качестве бонуса Кудрину досталось 5 процентов акций «Яндекса». Кто возглавит Счетную палату – пока неизвестно.