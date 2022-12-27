Главные вопросы, которые обсуждались на итоговой пресс-конференции главы Сургута

Накануне глава Сургута Андрей Филатов провел итоговую пресс-конференцию. Самые главные и актуальные темы читайте в нашем обзоре.

НТЦ

Строительство научно-технологического центра Сургуте – одно из самых затратных статей в бюджете 2023 года. В это же время подобный проект развивается в Тюменской области. Корреспондент СИА-ПРЕСС уточнил, является ли городской НТЦ конкурентоспособным по сравнению с соседями и не станет ли он девелоперским объектом.

«Мы не позволим, чтобы это переросло в жилищную застройку. Таких рисков нет. Это не игрушка, это проект, согласованный на уровне федерации. Губернатор очень внимательно следит за реализацией, периодически мы предоставляем отчеты и доклады. Поэтому засомневаться, что произойдет идеологический надлом, у меня нет оснований. В части конкуренции – нужно ли конкурировать? В Тюмени свой проект, в Сургуте не менее амбициозный проект. Надо усиливать друг друга по взаимодействию между вузами. Если в этой плоскости рассматривать, то только синергия результата – настроены именно на этот путь», – заявил Филатов.

Фото: invest.admsurgut.ru

Власти также подчеркнули, что задача города – создание 11 инженерно-инфраструктурных объектов. Идеологической составляющей занимается специальный фонд. Уже сегодня сформированы ряд соглашений на строительство самого кампуса, лабораторий и других объектов. При этом в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране никаких корректировок и сокращений по части проекта не предвидится.

Сургутская агломерация

12 октября 2022 года в Сургутской филармонии состоялась торжественная церемония по случаю подписания соглашения о создании крупной городской агломерации Сургут-Нефтеюганск. Сторонами соглашения стали пять муниципалитетов Югры: города Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях; Сургутский и Нефтеюганский районы. Журналисты спросили, как обстоят дела сейчас.

«Я думаю, что главный проект – это то, что мы договорились собрать агломерацию. Сейчас мы прорабатываем механизмы взаимодействия, формируется рабочая группа. У Сургута есть собственное представление того, чего бы мы хотели в первую очередь от агломерации, но будет честнее и правильнее говорить об этих проектах, когда это будет коллективное решение», – рассказал Филатов.

Очистка реки Сайма

За минувший год центральный парк города преобразился – появились набережная и смотровая площадка. Однако река так и остается грязной. По словам градоначальника, что по правилам бюджетного кодекса муниципальные деньги потратить на данную цель не получится, так как водные объекты являются федеральной собственностью. В этом году удалось совместно с региональными властями отправить заявки, однако только в 2023-м станет ясно, будет ли очищен водоем.

Новая транспортная система

По сообщениям властей, в мае следующего года город перейдет на новую транспортную систему. Изменения коснутся и оплаты проезда. Журналисты отметили устаревшую систему оплаты в городском общественном транспорте, которая периодически вызывает сбои. Глава Сургута рассказал, что сбои оплаты по карте в текущем году незначительны и в большинстве случаев, ошибки возникают из-за отсутствия денежных средств на карте. Также Андрей Филатов подчеркнул, что новая система оплаты проезда будет подразумевать возможность «бесплатной пересадки» в течение 45 минут.

Школа в 30А микрорайоне

Концессионный договор по возведению общеобразовательного учреждения в 30А микрорайоне идет на расторжение. Виной всему неисполнение подрядчиком обязанностей. Андрей Филатов также подчеркнул, что администрация не видит заинтересованности концессионера в том, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию.

Фото: siapress.ru

«Все усложняется тем, что мы не можем по закону расторгнуть концессию в одностороннем порядке. Только через суд или двустороннее решение. Подрядчик не идет на соглашение, мы зашли в суд. Проблема в том, что пока земельный участок не может никому передаваться и деньги не могут быть освобождены от обязательств», – добавил мэр.

По подсчетам властей, на данный момент подписано шесть концессионных соглашений на строительство школ. Здесь проблем и задержек не наблюдается, однако концессионеры выходят с предложением об обоснованном увеличении стоимости объекта. Однако такое решение можно будет принять только после госэкспертизы.

Генплан Сургута

Одна из самых горячих тем текущего месяца – изменения генплана Сургута. Проект горячо обсуждался на публичных слушаниях, в ходе которых горожане высказали свои мнения по улучшению города. Корреспондент СИА-ПРЕСС уточнил, что будет дальше после принятия решения и коснутся ли изменения сокращения этажности жилых домов.

Андрей Филатов заявил, что 2023 году власти Сургута планируют провести полную ревизию генерального плана города, однако о снижении высоты зданий речи пока не идет: «На следующий год запланирована ревизия Генерального плана города Сургута. И тогда, я думаю, мы сформируем идеологию – где и чему быть. Принять решение и отказаться от высоток – насколько это правильно? Главное, чтобы они были гармонично встроены, были транспортные развязки, и инфраструктура соответствовала этим решениям».

Мэр отметил, что проект ревизии был рассмотрен и одобрен депутатами городской думы.

Новый владелец «Авроры»

Ранее в Сургуте ходили слухи о том, что бывший кинотеатр «Аврора» не снесут, так как появился инвестор, имя которого держали в секрете. Глава города приоткрыл завесу тайны – объект так и не приобрел нового хозяина. Кроме того, по судьбе бывшего кинотеатра пока что нет окончательного решения.

Фото: СИА-ПРЕСС

«По кинотеатру «Аврора» есть экспертизы, которые подтверждают, что эксплуатация объекта находится под большим вопросом. Реконструкция обойдется дороже или даже столько же, чтобы построить новое здание. Были инициативы горожан, которые предлагали вариант реконструкции и создания точки притяжения. Но мы должны создать такой функционал, который будет соответствовать социальной направленности этого объекта. И чтобы объект не был дотационным из бюджета», – подчеркнул мэр Сургута.

Он также добавил, что перед заключением соглашений обязательно пройдет общественное обсуждение.

Более удобная оплата ЖКУ

С переходом на прямые договоры оказания жилищно-коммунальных услуг у сургутян появилась другая проблема – множество платежек. У градоначальника спросили, можно ли создать муниципальную контору или приложение, которые будут создавать одну удобную квитанцию.

«Практики разные есть по городам. Поразмышляем на эту тему. На себя эту роль берут кассовые центры, которые формируют общую платежку и доставляют абонентам. Не у всех управляющих компаний это получается, но общая цель задана. Возможность реализации есть. Этот вопрос оставим на контроле», – ответил градоначальник.

Набережная у СурГУ

Судебные споры с подрядчиком по поводу данного объекта продолжаются. По мнению администрации, часть работ была выполнена ненадлежащим образом. Однако власти не намерены принимать набережную в том виде, в котором его пытался сдать подрядчик. Как рассказал Филатов, что после данного инцидента каждый подрядчик стал более внимательно относиться к качеству возводимого объекта.

По набережной у СурГУ назначена дополнительная экспертиза. В январе пройдет следующее заседание суда.

Статус полумиллионника

При администрации экс-мэра Вадима Шувалова частенько затрагивалась тема о получении Сургутом статуса полумиллионника. Корреспонденты задали вопрос, насколько эта цель актуальная сейчас.

Андрей Филатов отметил, что это – не самоцель. По его мнению, главной задачей является обеспечение комфортной жизни для горожан: «Если Сургут будет привлекателен для образования детей, самореализации, чтобы люди видели себя с городом надолго и навсегда, если за счет таких механизмов будет достигаться данный показатель, то это правильно. Тем более, что Сургут прирастает. Можно уже говорить, что население перевалило за 400 тысяч. Это уже показатель».