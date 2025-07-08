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​Перестройка работы школы

Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

​Перестройка работы школы
Выпускники Сургутской средней школы 1941 года. Завтра начнется война. Фото из архива СМИНО

Шестого и седьмого января 1942 года по району проходили кустовые совещания учителей с вопросом об итогах выполнения школами указаний Наркопроса.

На совещании было отмечено, что многие школы района, перестроив свою работу на военный лад, хорошо справились с поставленной перед ними задачей.

Руководствуясь в своей работе тем, что качество обучения сейчас имеет оборонное значение и школа должна дать Красной Армии грамотное пополнение, учителя школ, излагая программный материал, увязывая свой предмет с темой Отечественной войны, старались показать практическую ценность каждого научного положения для военной техники, для всего дела обороны, воспитывали у учащейся молодежи ненависть к фашизму, вырабатывали у нее любовь к труду, уверенность в своих силах и непоколебимую волю к победе.

Совещание наметило ряд вопросов, связанных с задачами учебно-воспитательной работы в условиях военного времени. Перед каждым учителем стояла простая и ясная цель – бороться за то, чтобы каждый ученик имел глубокие и прочные знания.

Сохранилась официальная справка о состоянии народного образования в районе в годы войны. Из нее ясно, в каких условиях жили и работали школы и учителя нашего районы в годы Великой Отечественной войны.

Школьники-фронту

Мы, учащиеся Нижне-Покурской НСШ на успехи нашей любимой Красной Армии отвечаем высокой успеваемостью и отличной дисциплиной. Недавно 8 отличников учебы были премированы.

Помогаем фронту сбором средств на строительство боевых машин.

На строительство батареи «Пионер Севера» собрано 1000 рублей. Посылаем посылки. Сейчас вновь изготовили для посылки защитникам Родины 100 кисетов и носовые платки.

Кузнецов, председатель учкома.

Газета «Колхозник», 18 февраля 1943 г.

Из воспоминаний учителя Сургутской школы Аркадия Знаменского

Когда моя судьба наиболее тесно переплелась с судьбой Родины? Мне кажется, это происходило в трудное для страны время. Особенно ясно я осознал это в памятные годы Великой Отечественной войны. Гибли сотни, тысячи, миллионы людей, гибли плоды созидательного труда советского народа, плоды его культурной и духовной деятельности, накапливавшиеся веками. Сотни сургутян ушли на фронт, чтобы защитить свою Родину.

Народный просветитель Аркадий Степанович Знаменский около 40 лет, начиная с сентября 1921 года преподавал в Сургутской средней школе. Фото из архива Л. Захаровой

Нам, оставшимся в тылу, тоже было нелегко. Скупые сводки Совинформбюро, похоронки, не обошедшие стороной ни один дом, плакаты «Родина-мать зовет!». Школьники и учителя работали на заготовке дров, сена, картофеля. Вязали и шили теплые вещи для фронтовиков. В летние каникулы я работал в колхозе рыбаком. Спали по три-четыре часа в сутки. За месяц добыли 42 тонны рыбы.

В школе тогда учились дети десяти национальностей – молдаване, русские, поляки, грузины… Война заставила покинуть их родные места, но Родину они не потеряли. Сургут приютил их, позаботился о них. Я не помню, чтобы существовали какие-то национальные распри в нашей разно племенной школе. Наоборот, всех сплотила вера в победу нашей армии над гитлеровскими полчищами.

Отличники стрельбы

Учащиеся 6 класса «б» Сургутской средней школы настойчиво овладевают мастерством меткого огня. При стрельбе из малокалиберной винтовки с дистанции 25 метров дали хорошие результаты следующие ученики:

Кушников Иван выбил 30 очков из 30 возможных, Рыткин Вадим – 30, Тарасов Жорес – 30, Менщиков Юрий – 29, Русских Валерий – 29, Мунарев Петр – 29, Рыткин Виталий – 29, Каменщиков Юрий – 29.

Такому примеру должны последовать все учащиеся школы.

Бакшеев, председатель райОСО. Баженов, военрук.

Газета «Колхозник», 30 января 1943 г.

Сургутская школа всегда прирастала славой своих учеников. Среди ее выпускников известные в Сургуте и в России люди. Например, в Ленинграде работала целая группа докторов, кандидатов наук, инженеров, в свое время окончивших Сургутскую школу. Сургутское землячество там возглавлял доктор наук Юрий Конев.

Да и названные в этой заметке ребята впоследствии стали крупными специалистами в области атомной энергии, медицины, военного строительства, а Петр Мунарев долгое время работал председателем Сургутского горисполкома.


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Сегодня в 11:20, просмотров: 105, комментариев: 0
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