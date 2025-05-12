Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

В победу над нацистами верили все: и раненый солдат, и деревенская женщина-мать, ожидающая весточки от сына с фронта. Фото: warball.ru

Письмо с фронта… Оно было не просто бумагой, исписанной, чаще всего, химическим карандашом. Оно становилось живой связью между жизнью и смертью, между надеждой и отчаянием…

Письма Геннадия Кирилловича Захарова.

«Здравствуй, дорогая мама и братья Боря, Шура, Вова. С приветом фронтовик Геннадий. Мама, я сегодня получил от тебя письмо. Очень рад, радости нет предела. Надеюсь, оно не будет последним, а потому ожидаю следующее.

Мама, о себе писать почти нечего. Моя жизнь описана тебе не в одном письме. Можно сообщить: проживаю по старому адресу. Сейчас ничего не делаю. Правда, до обеда хожу в соседнюю часть за новыми курсантами, и только. Вот пока, мама и все. Привет тете Кате, дяде Степе и их ребятам.

С приветом и поцелуем Геннадий. 14 марта 1944 года.

Геннадий Кириллович Захаров погиб 3 августа 1944 года. Похоронен в деревне Самодурово Псковской области. Фото из архива Л. Захаровой.

Здравствуй, Степан Алексеевич!

Сегодня получил от тебя письмо, за которое большое спасибо. Желаю самой наилучшей жизни и работы. Работать сейчас в тылу – это ведь тоже является почетным делом. Лучший труд – это один из ударов по врагу. Мы – дети ваши, с вашей помощью будем бить врага. Мы вернем жизнь веселую, счастливую. И будет время, когда за стаканом пива останется вспоминать то, что никогда не будет больше.

Привет тете Кате, Нине, Люде, Лиде.

К сему Геннадий.

Из письма бывшего председателя Салымского сельпо Ивана Ивановича Хмелева.

... Вот уже третий месяц, как нахожусь на фронте. Служу в зенитной артиллерии. 25 октября получил правительственную награду – орден Красной Звезды. Эта великая почетная награда еще больше воодушевляет меня на героические подвиги в борьбе с германским фашизмом. Я отдам все свои силы и, если понадобиться, жизнь за любимую Родину.

Иван Иванович Хмелев выдержал все военные испытания и лишения. После Победы вернулся в родной Сургут и долгое время работал председателем колхоза, сельского совета, возглавлял контору «Заготживсырье». Фото из архива Л. Захаровой.

Призываю весь коллектив Сургутского райпотребсоюза работать на своем посту не покладая рук с утроенной энергией. Обеспечьте план пушзаготовок и товарооборота досрочно. Этим вы еще больше поможете героической Красной Армии быстрее уничтожить всех лютых зверей – германских захватчиков.

С красноармейским приветом И.И. Хмелев. 1942 г.

Письма Федора Васильевича Головина.

… Дуня, я остаюсь живым, приеду домой, расцелую вас, дорогие мои. Вам так трудно без меня. Теперь бы я попал домой, стал бы вас жалеть, как никогда. Ваш папка, дорогие детки, бьет фашиста и шлет вам привет. Били врага и будем бить его до Победы. Очень скучаю без писем, Дуня, на чужой стороне. Живем сейчас в лесу. Нужно разбить ненавистного врага.

15 мая 1943 г.

… В настоящее время я покуда живой. Теперь ваши письма получаю часто. Хорошо, что не забыли меня. Теперь у вас уборка сенокосная начинается. Пропиши обо всем. Разобьем врага, вернусь! Скоро приедем домой, заживем, Дуня хорошо.

20 июля 1943 г.

… Очень соскучился, горячо поцеловал бы вас всех, папашу, мамашу, всех родных и знакомых. Дуня, вышли мне носки, варежки, табачку. А то скоро будет холодно, уже август.

5 августа 1943 г.

Федор Васильевич Головин, проявивший геройство и мужество был убит 15 августа 1943 года.

Письмо матери Вере Матвеевне Панкикой от Николая Петровича Панкина.

Здравствуй, дорогая мамочка! С приветом к тебе твой сын Николай. Во-первых, шлю свой пламенный привет и желаю самых наилучших успехов в твоей жизни, особенно наилучшего здоровья.

Милая мамочка, прости меня за то, что я обращаюсь к тебе не на «вы», а на «ты». Так лучше и теплее, чувствуется какая-то сближенность.

Мне все странным кажется то, что вы редко получаете от меня письма. А я ведь пишу их очень часто. Сегодня получил твою телеграмму, за которую очень благодарю. Я отлично понимаю, что сердце матери страдает о всех нас. Но, дорогая мамочка, прошу тебя, пожалуйста, не беспокойся обо мне. Здоровье мое великолепное, с учебой дело обстоит хорошо. Скоро, скоро придется закончить учебу, а там наш долг – вступить на защиту нашей прекрасной Родины. Да, как скоро прошло время! Как будто это было вчера. Припомни, мамочка, день 24 июля 1941 года, когда вы нас провожали в ряды РККА. Мы казались тогда вам гордыми соколами нашей страны. Но это еще было не вполне так. Вот если сейчас, милая мамочка, посмотрела бы на нас, какими мы стали гордыми за эти шесть месяцев. Мы действительно прошли небольшую, но очень важную школу железной дисциплины.

А все же хочется побывать в родном доме. Но сейчас в такой обстановке об этом и думать не приходится. Только лишь мысленно побываешь в Сургуте или увидишь родные края во сне.

Как хорошо мы зажили перед войной. А тут злодей, фашист коварный, разлучил нас на время. Но наш успех, успех Красной Армии все возрастает и возрастает, и взбесившаяся гадюка будет раздавлена нашим армейским сапогом. Главное, мамочка, не волнуйся. Учитывай то, что вас, таких матерей, проводивших своих сыновей для защиты Родины, очень и очень много. А потому надо помнить одно, что наша счастливая жизнь еще впереди. Так, моя дорогая, до скорого свидания с тобой. Крепко целую тебя. Твой сын Николай. Пишите, жду.

12 февраля 1942 г.

Николай Петрович Панкин, 1914 года рождения ушел на фронт 24 июля 1941 года. 31 июля 1942 года младший лейтенант Панкин погиб под Ленинградом.