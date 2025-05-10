Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

В целом страна встречала Новый 1943 год в более приподнятом настроении, так как ситуация на фронте изменилась в лучшую для СССР сторону. Фото: gazeta.ru

Встречая Новый 1943 год в Сургуте во время бал-маскарада на тему «Отечественная война советского народа против германского фашизма» была организована лотерея в пользу обороны. С докладом о задачах, стоящих перед трудящимися района в 1943 году, выступила секретарь райкома партии тов. Журавлева. От этого вечера выручено средств 2700 рублей, перечисленных на строительство бронепоезда имени МОПР (международная организация помощи борцам революции). Новогодних посылок отправлено 103, из них коллективных – 20, индивидуальных – 83.

Накануне состоялась XIV районная конференция ВЛКСМ с докладом Евдокии Яковлевны Сукач о текущем моменте Отечественной войны и задачах комсомола.

Лев Дмитриевич Черемных, 1925 года рождения, награжденный грамотой ВЛКСМ в ноябре 1943-го за работу в тылу, через месяц был призван в ряды Красной Армии. После окончания войны работал председателем Ханты-Мансийского окружного комитета народного контроля. Фото из архива Сургутского краеведческого музея.

Из доклада: «Прошло уже больше 17 месяцев с того дня, когда разбойничьи полчища германских фашистов вероломно напали на нашу советскую землю. Кровавый след стелется там, где побывали гитлеровские головорезы и разбойники. Страшные злодеяния они совершили в Керчи, в Белоруссии немцы замучили более 700 тысяч жителей; в Бобруйске немцы расстреляли пять тысяч человек. Такой парад смерти могли придумать изверги, рожденный волчицей.

Гитлеровцы хотят сделать из нас безъязычных рабов, отнять родную культуру, запретить нам называться свободным народом, отнять все, что создавали напряженной и героической работой за 25 лет. Но этому не бывать…».

Докладчик рассказала о героизме советских людей на фронте. Назвала имена героев Гастелло, Чайкиной, Космодемьянской. Отметила, что немало преданных патриотов и среди нашей комсомольской организации. Более половины состава района и организации ушли защищать Родину. Среди ушедших товарищей есть награжденные медалями «За отвагу» - Г.А. Башмаков, И.Х. Куйвашев. Маша Багайдулова получила благодарность от командования. Ряд комсомольцев, поправив свое здоровье в госпитале, пошли вторично на фронт.

Оставшиеся комсомольцы с честью выполняют задачи бойца тыла.

Большую помощь оказали комсомольцы рыбохозяйственным организациям во время летней путины: «Лучшими организаторами труда в рыболовецких бригадах явились Бронникова, Красильникова, Усанова Ира, Медведева Мария. Нельзя не отметить добросовестную работу молодых рыбаков Онохова, Менщикова, Аржиловского, Тимофеева, Власовой Полины, Куйвашева, Бычакова, Силиной, Парунина Александра, Кантерова. Эти товарищи знают, что успех войны против гитлеровской Германии зависит от напряженной работы каждого советского человека.

Молодежь села Покур провела 14 воскресников по заготовки дров для школы. Эта организация не забыла о ребятах, находящихся в детском доме, которые перенесли горя больше, чем каждый из нас. Они к 25 годовщине Октября послали ребятам бочку соленых огурцов, засолили капусты, передали ягод 6 килограммов, крахмалу 12 килограммов, рыбы 6 центнеров, крупы, орехов.

Широко была проведена работа по сбору вещей для эвакуированного населения. По этой работе первое место заняла организация рыбозавода (секретарь Салихова), собрав более 600 вещей. Комсомольцы Покура собрали 402 вещи, денег 115 рублей, мануфактуры 34 метра. Эта организация явилась инициатором по сбору стройматериалов для консервной фабрики. Собрано больше 60 предметов.

Молодой секретарь первичной организации райисполкома Одинцова выправила комсомольскую работу, и первая собрала посылку для партизан. Первичные организации деревень Кушникова, Сытомино, Салым в этом году имели комсомольские огороды, весь урожай с этих огородов передан в детский дом».

Представить к награде

Грамотами РК ВЛКСМ за отличную работу на рыбодобыче рыбаков и рыбачек колхозов района в 1943 году отмечено 21 человек. В том числе: Черемных Л.Д. (колхоз «Красный северянин»), Константинова Р.Ф. (Тундрино), Шубина Л.Я. (Нагорное), Покачев (Урьи).

Постановление бюро РК ВЛКСМ

О ходе подготовки к призыву молодежи 1925 года рождения на пункте всеобуча от 13 января 1943 года.

Заслушав сообщение т. Проценко, бюро РК ВЛКСМ отмечает, что учебный пункт с поставленными задачами в основном справился. Молодежь 1925-26 годов рождения овладела материальной частью винтовки, пулемета, гранаты, получила навыки строевой подготовки, ходьбы на лыжах.