Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

17 августа 1941 года состоялся 1-й Всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник. Участвовало свыше девяти миллионов человек, в Фонд обороны перечислено 44 миллиона рублей и заработок почти за два миллиона трудодней. Фото: vk.com

Основной отраслью в нашем районе была рыбная промышленность. Добычей занималось большинство населения. Рыбаки и рыбачки прекрасно понимали, что от их ударной работы зависит снабжение Красной армии, рабочих промышленных предприятий – продовольствием. Уже в первые дни войны труженики колхозов и государственного лова принимали высокие обязательства, работали сутками.

Рыболовецкая артель им. Челюскинцев юрт Соровых Салымского (Лемпинского) сельсовета дала слово завершить годовую программу к 1 октября. Больших успехов в первую военную путину добились колхозники Пимского колхоза им. Калинина, выполнившие годовой план на 120 процентов. Рыбаки колхоза им. Сталина деревни Лемпино заверили районный комитет партии в том, что они раньше срока выполнят план рыбодобычи. Лемпинцы обратились ко всем промысловикам Салымского сельсовета с призывом последовать их примеру.

Сургутская моторно-рыболовная станция взяла на себя обязательство выполнить годовой план рыбодобычи к 1 октября, обеспечить четкую безаварийную работу флота, вести беспощадную борьбу с лодырями и нарушителями трудовой дисциплины.

Члены Белоярского колхоза им. Ворошилова заявили, что годовой план рыбодобычи в объеме 600 центнеров выполнят досрочно. Они организовали круглосуточный облов угодий. Высоких показателей на добыче рыбы добились промысловики Тром-Аганского сельского Совета, бригада рыбаков гослова Н. Н. Овсянкина, колхозники Сургутской артели «Красный северянин». Бригада Х.А. Куйвашева из этого колхоза состояла из шести человек. Облавливая Марушинский песок неводом в сто двадцать сажен, бригада перевыполнила план вылова рыбы. Вместо восьми притонений рыбаки делали десять. Об этом сообщала районная газета 21 августа 1941 года.

Добровольческая рыболовецкая бригада. Сургут, 1941 год. Фото из книги «Перед памятью в долгу».

Осенью 1941 года рыбаки Пимского колхоза выступили с обращением ко всем рыбакам колхозов, гослова и специалистам рыбной промышленности Ханты-Мансийского национально округа. Они обязались план четвертого квартала выполнить к 20 октября. Эта инициатива была одобрена бюро райкома партии. Райком обязал секретарей первичных партийных, комсомольских организаций, председателей исполкомов сельсоветов и колхозов на собраниях трудящихся и организовать соревнование за достойную встречу 24-й годовщины Великого Октября.

Почин получил широкую поддержку в районе. Многие колхозники перевыполнили задание 1941 года по добыче рыбы. Рыболовецкая артель «Красный национал» Угутского сельсовета перекрыла программу первого военного года более чем в три раза. Намного перевыполнили задание фронта колхозники Тром-Аганского сельского Совета, рыбаки Тарко-Горшково, Лемпина, Соровых, Пилюгина и других населенных пунктов.

Из резолюции собрания трудящихся Сургутского района: «Подлинный советский патриотизм показывают отдельные рыбаки-колхозники, в результате чего десять колхозов района не только выполнили план по вылову рыбы за первое полугодие, но и сотни центнеров рыбы дали стране сверх плана. Среди передовых особо выделяется рыбартель имени Стаханова: они выполнили полугодовой план на 180 процентов».

Большую помощь колхозам и гослову в выполнении плана рыбодобычи оказывали рабочие и служащие предприятий и организаций Сургута, женщины, комсомольцы, молодежь, учащиеся школ. Уже в первый месяц войны было организовано из добровольцев десять рыболовецких бригад. Они занимались промыслом после работы и в воскресные дни.

С большим подъемом прошел в районе Всесоюзный воскресник 17 августа 1941 года, посвященный Дню авиации. Парторганизация рыбозавода создала к этому дню три звена по вылову рыбы. Одно звено было организовано из шести женщин, которые работали в рыбообрабатывающем цехе. Второе - из подростков под руководством т. Кайдаловой. В третье звено входили служащие и рабочие предприятий. В день воскресника сдано 280 килограммов рыбы.

Всего за 1941 год трудящиеся Сургутского района добыли и сдали государству 37292 центнера рыбы, почти на две тысячи больше, чем было выловлено ее за довоенный 1940 год.