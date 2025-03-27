Сургут и Сургутский район в годы Великой Отечественной войны

День начала Великой Отечественной войны вошел в историю для советского народа как день трагедии и скорби. Фото: stihi.ru

Война… Она сразу же ворвалась в каждый советский дом, в каждую семью. Гнев и возмущение, твердая решимость дать сокрушительный отпор агрессору, уверенность в победе овладели народом. Тяжелейшая из всех войн, которые когда-либо знало человечество, война с коварным, жестоким и очень сильным врагом стала глубоко личным делом каждого советского человека, потому что в этой войне решалась судьба социалистического общества, судьба каждого советского гражданина.

22 июня 1941 года в Сургуте у памятника борцам, павшим в борьбе за установление Советской власти, состоялся митинг. Каждый сургутянин близко к сердцу принял призыв партии и правительства еще теснее сплотить ряды, повышать организованность и дисциплину, обеспечить все нужды Красной Армии. В резолюции митинга сказано: «Задача каждого рабочего, колхозника, интеллигента сейчас состоит в том, чтобы неустанно бороться за досрочное выполнение государственных заданий по добыче рыбы, отлову пушнины, за развитие сельского хозяйства».

Советские плакаты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов призывали всех людей необъятной страны выступить против фашизма.

В первые дни войны в Сургутском районе состоялось 186 митингов, на которых присутствовало 8500 рабочих, колхозников, служащих, учащихся, то есть почти все население района. Колхозники Усть-Балыкского колхоза «Красный национал» в своем решении записали: «Мы заверяем партию, правительство, что будем, как никогда, сплочены, едины, честно и самоотверженно будем работать на своих постах».

На митинге в юртах Интлетовых присутствовало 43 человека. Перед ними выступил 70-летний рыбак Иуси Канча. Он сказал: «Советская власть существует больше двадцати лет. Сейчас каждому из нас понятно, что ее надо защищать. Я хотя старик, но план перевыполню. Подписываюсь на заем и сейчас же внесу деньги».

В первые же дни войны пятьдесят рабочих, колхозников и служащих подали в райком партии, в райком комсомола и райисполком заявления с просьбой принять их в ряды действующей Красной Армии. Инструктор райкома ВКП (б) К.А. Зимин написал в своем заявлении в райком партии: «Прошу зачислить меня добровольцем в Красную Армию. Я как член ВКП (б) и политрук запаса не могу не чувствовать себя не объявленным добровольцем на защиту нашей дорогой, независимой социалистической Родины от нападков германских агрессоров. Прошу не отказать в моей просьбе. Член ВКП (б) с 1927 года, партбилет № 0345226. Зимин. 22 июня 1941 года».

В РК ВЛКСМ поступило заявление от Семенова И.В. 1921 года рождения, работающего преподавателем Черномысовской школы: «Прошу зачислить меня в ряды РККА. Я – лыжник, кроме того… знаю разговорный немецкий язык, комсомолец с 1937 года. В тяжелый для Родины час хочу пожертвовать всем, что имею, в том числе жизнью. И. Семенов».

По решению бюро райкома партии в Сургуте была образована специальная комиссия для рассмотрения заявлений добровольцев. Ее возглавил первый секретарь райкома ВКП (б) Н.П. Николаев. На одном из первых заседаний были рассмотрены заявления помощника бухгалтера отделения Госбанка Алексея Бесперстова, уполномоченного по физкультуре и спорту райисполкома Петра Захарова, пильщика райлесзага Игнатия Галахова, звеньевого рыбодобычи Белоярского колхоза Михаила Кондакова, рабочего Сургутской промартели Семена Бизина, тракториста МТС Степана Сухинина, рыбака Павла Чалтымова и других. Комиссия рекомендовала их в лыжные и авиадесантные подразделения действующей армии.