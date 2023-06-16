Администрация Нижневартовска завершает расселение жильцов разрушенного дома

В Нижневартовске завершается расселение жильцов разрушенного дома по улице Мира, 6А. Основная часть местных жителей решили получить денежное возмещение. А также сейчас решается вопрос по квартирам соседних домов − 4А и 8А. С некоторыми собственниками уже заключили соглашения о выплате им средств за передачу квартир в муниципальную собственность, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«По всем заключенным с гражданами соглашениям оплата произведена в полном объеме. Для граждан, которые отказались от получения возмещения, администрация города приобретает квартиры. По нескольким квартирам проводятся мероприятия по вступлению в наследство, учитывая, что в доме были погибшие. После этого также будут заключены соглашения, произведены выплаты», − говорится в сообщении.

Собственники 43 квартир захотели получить выкупную стоимость, из них 39 семьям уже перечислили деньги. Еще 20 семей решили получить жилье. С остальными работа еще продолжается.

Напоминаем, что ранее в Югре выделили около 320 миллионов рублей на расселение вартовчан, дома которых пострадали из-за взрыва газа.