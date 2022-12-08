Число погибших при взрыве газа в доме Нижневартовска выросло до девяти

Одна из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске умерла в больнице. Таким образом, число погибших в результате ЧП выросло до девяти. Об этом со ссылкой на департамент здравоохранения ХМАО сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По данным департамента здравоохранения Югры, на утро 8 декабря в больницах региона продолжают лечение трое пострадавших при обрушении межэтажных перекрытий в доме по улице Мира в Нижневартовске. Врачи сургутского ожогового центра все эти дни боролись за жизни пострадавших. К сожалению, пациентку 62-х лет спасти не удалось», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ожоговом центре находится один пациент в крайне тяжелом состоянии с отрицательной динамикой. Состояние еще двух пациенток, продолжающих лечение в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильное, угрозы жизни нет.

Взрыв газа и частичное обрушение пятиэтажного дома произошли 4 декабря. Следователи возбудили уголовное дело. Администрация Нижневартовска ввела режим ЧС муниципального характера.