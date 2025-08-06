​Югра впервые принимает Чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту

В Ханты-Мансийске стартовали Чемпионат и Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Как сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук, участие в соревнованиях принимают 470 спортсменов из 19 регионов страны. Впервые в истории автономного округа соревнования такого масштаба проходят на югорской земле. Соревнования проходят на двух площадках — в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко и на стадионе «Югра-Атлетикс» и продлятся три дня.

В первый день состязаний определились первые победители в дисциплине «штурмовая лестница». «Сегодня определились первые победители в дисциплине „штурмовая лестница“. Среди них — наша землячка, чемпионка мира Екатерина Чендакова, одержавшая уверенную победу в родной Югре», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Пожарно-спасательный спорт сочетает в себе элементы физической подготовки и профессионального мастерства сотрудников МЧС. Команда Югры уже много лет демонстрирует высокие результаты как на всероссийской, так и на международной арене. В 2024 году сборная округа стала победителем межрегиональных соревнований, серебряным призером турниров «Кубок Салавата Юлаева» и «Мемориал М.А. Фёдорова», а также бронзовым призером Чемпионата и Кубка МЧС России.

На чемпионатах МЧС Екатерина Чендакова неоднократно становилась победительницей в дисциплинах «штурмовая лестница», «двоеборье» и «100-метровая полоса с препятствиями». Артем Хабибуллин занял первое место в «подъеме по штурмовой лестнице». Югорский спортсмен Марсель Салахов стал чемпионом мира среди юношей в Алматы, завоевав также серебро в полосе с препятствиями.

Знаковым достижением для югорского спорта стало участие в XIX Чемпионате мира среди мужчин и X Чемпионате мира среди женщин, прошедших в Харбине (КНР). Там Екатерина Чендакова вновь стала чемпионкой мира сразу в нескольких дисциплинах, а Артем Хабибуллин установил рекорд мира и России в подъеме по штурмовой лестнице.