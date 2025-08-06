Отделение СФР по Югре увеличивает пенсии пожилым жителям

В Югре пожилых жителей получают повышенную страховую пенсию по старости. На 2025 год такую выплату назначили уже 9 373 пенсионерам старше 80 лет, сообщает региональный СФР.

После достижения 80-летнего возраста фиксированная часть страховой пенсии увеличивается в два раза. В 2025 году с учетом районного коэффициента она составляет 13 361,55 рублей, а после 80 лет ‒.26 723,10 рублей

«Повышение размера фиксированной выплаты после 80 лет осуществляется беззаявительно. Пенсионеру не нужно подавать никакие заявления, документы или обращаться в клиентские службы Отделения СФР по ХМАО. Первая выплата с повышенной фиксированной частью поступает пенсионеру в следующем месяце после наступления 80-летия, а само повышение назначается со дня рождения», ‒ пояснила управляющий Отделения СФР по Югре Ольга Галюк.

Такая мера касается только получателей страховой пенсии по старости. Получатели социальных пенсий, пенсий по инвалидности или по потере кормильца не имеют права на это повышение. Также оно не применяется к пенсионерам с инвалидностью I группы ‒ они уже получают удвоенную фиксированную выплату вне зависимости от возраста.

При возникновении вопросов жители округа могут обратиться в единый контакт-центр СФР по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).