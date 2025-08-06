Отделение СФР по Югре увеличивает пенсии пожилым жителям

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423221"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629944"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=2ZytdAD/NZHY0YYfWP3q8PP1cv0r2JyW3wmAlK+gb8i5P+J/FmkOwrRnXxDZJ8H8quFEU3Pr6PgQQ6w8e6osol8doZ2cC9dPJFhAoafvWjwXV6JPTbV4Kls2461dIBwE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=2ZytdAD/NZHY0YYfWP3q8PP1cv0r2JyW3wmAlK+gb8i5P+J/FmkOwrRnXxDZJ8H8quFEU3Pr6PgQQ6w8e6osol8doZ2cC9dPJFhAoafvWjwXV6JPTbV4Kls2461dIBwE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:47:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:04"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423200"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629988"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=X+Zstk72s0kOnCL08mbFapZmEr+nG/6WIJvO5NqabCY7zubG34fygLa4tDmsGTSfLYeLc0KC8WxF2X4FpZI7EbTnwWRfhejpAaTVO26SGBQYqBBFBZd8FiVBFJnJShG1"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=X+Zstk72s0kOnCL08mbFapZmEr+nG/6WIJvO5NqabCY7zubG34fygLa4tDmsGTSfLYeLc0KC8WxF2X4FpZI7EbTnwWRfhejpAaTVO26SGBQYqBBFBZd8FiVBFJnJShG1"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:46:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:48"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423221"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629944"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=2ZytdAD/NZHY0YYfWP3q8PP1cv0r2JyW3wmAlK+gb8i5P+J/FmkOwrRnXxDZJ8H8quFEU3Pr6PgQQ6w8e6osol8doZ2cC9dPJFhAoafvWjwXV6JPTbV4Kls2461dIBwE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=2ZytdAD/NZHY0YYfWP3q8PP1cv0r2JyW3wmAlK+gb8i5P+J/FmkOwrRnXxDZJ8H8quFEU3Pr6PgQQ6w8e6osol8doZ2cC9dPJFhAoafvWjwXV6JPTbV4Kls2461dIBwE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "eca2168e46613298782ec7287173080b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:47:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:04"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754423200"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1755629988"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=X+Zstk72s0kOnCL08mbFapZmEr+nG/6WIJvO5NqabCY7zubG34fygLa4tDmsGTSfLYeLc0KC8WxF2X4FpZI7EbTnwWRfhejpAaTVO26SGBQYqBBFBZd8FiVBFJnJShG1"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=X+Zstk72s0kOnCL08mbFapZmEr+nG/6WIJvO5NqabCY7zubG34fygLa4tDmsGTSfLYeLc0KC8WxF2X4FpZI7EbTnwWRfhejpAaTVO26SGBQYqBBFBZd8FiVBFJnJShG1"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2d08dbd5f1ea3dd39b9d72fafa5e68af.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje4JyKU"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-06 00:46:40"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-19 23:59:48"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnje4JyKU реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,0490   EUR  92,5094  

Новости

  • В Югре наблюдается дефицит врачей, но не такой серьезный, как в других регионах Урала

    В Югре наблюдается дефицит врачей, но не такой серьезный, как в других регионах Урала

    Сегодня в 12:23
    27 0
  • ​Около десяти тысяч югорчан старше 80 лет получают повышенную пенсию

    ​Около десяти тысяч югорчан старше 80 лет получают повышенную пенсию

    Сегодня в 12:21
    31 0
  • ​В Сургутском районе ремонтируют четыре спортивных объекта

    ​В Сургутском районе ремонтируют четыре спортивных объекта

    Сегодня в 11:49
    83 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754020908"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1754852393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZDTkiAZI9plF9ApsaKfOVOSDY4EgFiLneV9u3JSzczZrjZyUvc4ySxkJbmklU41qLVy9RroTReHCRiOH2fpszi8pHQj40PmjRxolDq/o5e5ovHxaCcKuRDmvcL+2Pr/r"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZDTkiAZI9plF9ApsaKfOVOSDY4EgFiLneV9u3JSzczZrjZyUvc4ySxkJbmklU41qLVy9RroTReHCRiOH2fpszi8pHQj40PmjRxolDq/o5e5ovHxaCcKuRDmvcL+2Pr/r"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (15)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje7QKwk"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-01 09:01:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-10 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754020908"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1754852393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZDTkiAZI9plF9ApsaKfOVOSDY4EgFiLneV9u3JSzczZrjZyUvc4ySxkJbmklU41qLVy9RroTReHCRiOH2fpszi8pHQj40PmjRxolDq/o5e5ovHxaCcKuRDmvcL+2Pr/r"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZDTkiAZI9plF9ApsaKfOVOSDY4EgFiLneV9u3JSzczZrjZyUvc4ySxkJbmklU41qLVy9RroTReHCRiOH2fpszi8pHQj40PmjRxolDq/o5e5ovHxaCcKuRDmvcL+2Pr/r"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (15)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje7QKwk"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-01 09:01:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-10 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1754020908"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1754852393"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZDTkiAZI9plF9ApsaKfOVOSDY4EgFiLneV9u3JSzczZrjZyUvc4ySxkJbmklU41qLVy9RroTReHCRiOH2fpszi8pHQj40PmjRxolDq/o5e5ovHxaCcKuRDmvcL+2Pr/r"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZDTkiAZI9plF9ApsaKfOVOSDY4EgFiLneV9u3JSzczZrjZyUvc4ySxkJbmklU41qLVy9RroTReHCRiOH2fpszi8pHQj40PmjRxolDq/o5e5ovHxaCcKuRDmvcL+2Pr/r"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "157"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "70"
      ["name"]=>
      string(19) "TOP IT College (15)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://clck.ru/3MdZbU"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "047b6ce12f0acb828f65114bd36c5d8d.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje7QKwk"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(85) "АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-08-01 09:01:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-08-10 23:59:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "157"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
    АНО ПОО ММКЦТ "АКАДЕМИЯ ТОП" ИНН 7730265193 erid:2SDnje7QKwk реклама на siapress.ru
  • В Сургуте стартовал проект по сохранению исторической памяти среди школьников

    В Сургуте стартовал проект по сохранению исторической памяти среди школьников

    05 августа в 18:58
    487 0
  • ​В Сургуте устранили колейность на площади 36 тысяч квадратных метров дорог

    ​В Сургуте устранили колейность на площади 36 тысяч квадратных метров дорог

    05 августа в 18:51
    450 0 
  • 	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL
  • В России обновлен рекорд средневзвешенной цены нового автомобиля

    В России обновлен рекорд средневзвешенной цены нового автомобиля

    05 августа в 18:38
    445 0
  • Россияне вновь побили собственный рекорд по закупке антидепрессантов

    Россияне вновь побили собственный рекорд по закупке антидепрессантов

    05 августа в 18:07
    459 0
  • Тюменская область: индустриальные парки как точка пересечения интересов инвестора, бизнеса и государства

    Тюменская область: индустриальные парки как точка пересечения интересов инвестора, бизнеса и государства

    05 августа в 17:25
    534 0
  • «Просто добавь кампус»: тюменские выпускники-стобалльники нарисовали будущее

    «Просто добавь кампус»: тюменские выпускники-стобалльники нарисовали будущее

    05 августа в 15:46
    437 0
  • ​В Сургуте завершают подготовку котельных к зиме

    ​В Сургуте завершают подготовку котельных к зиме

    05 августа в 15:38
    502 0
  • Сургутянам напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов

    Сургутянам напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов

    05 августа в 14:42
    531 0
  • ​Свобода длилась 24 дня: югорчанка ударила подругу ножом и вернулась за решетку

    ​Свобода длилась 24 дня: югорчанка ударила подругу ножом и вернулась за решетку

    05 августа в 13:51
    451 0
  • ​В Сургут привезут ковчег с мощами блаженной Матроны Московской

    ​В Сургут привезут ковчег с мощами блаженной Матроны Московской

    05 августа в 12:40
    592 0
Больше новостей
Намерение повысить налогообложение самозанятых дополнительно на 2 процента — это:

Справедливая мера 44%

Несправедливая мера 43%

Все равно 13%

Всего голосов: 100

Комментировать
0
Больше опросов

​Около десяти тысяч югорчан старше 80 лет получают повышенную пенсию

Отделение СФР по Югре увеличивает пенсии пожилым жителям

​Около десяти тысяч югорчан старше 80 лет получают повышенную пенсию
Фото: freepik.com

В Югре пожилых жителей получают повышенную страховую пенсию по старости. На 2025 год такую выплату назначили уже 9 373 пенсионерам старше 80 лет, сообщает региональный СФР.

После достижения 80-летнего возраста фиксированная часть страховой пенсии увеличивается в два раза. В 2025 году с учетом районного коэффициента она составляет 13 361,55 рублей, а после 80 лет ‒.26 723,10 рублей

«Повышение размера фиксированной выплаты после 80 лет осуществляется беззаявительно. Пенсионеру не нужно подавать никакие заявления, документы или обращаться в клиентские службы Отделения СФР по ХМАО. Первая выплата с повышенной фиксированной частью поступает пенсионеру в следующем месяце после наступления 80-летия, а само повышение назначается со дня рождения», ‒ пояснила управляющий Отделения СФР по Югре Ольга Галюк.

Такая мера касается только получателей страховой пенсии по старости. Получатели социальных пенсий, пенсий по инвалидности или по потере кормильца не имеют права на это повышение. Также оно не применяется к пенсионерам с инвалидностью I группы ‒ они уже получают удвоенную фиксированную выплату вне зависимости от возраста.

При возникновении вопросов жители округа могут обратиться в единый контакт-центр СФР по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:21, просмотров: 33, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургут привезут ковчег с мощами блаженной Матроны Московской 592
  2. Тюменская область: индустриальные парки как точка пересечения интересов инвестора, бизнеса и государства 534
  3. Сургутянам напомнили о правах пассажиров при задержке авиарейсов 531
  4. ​На улице Рабочей в Сургуте снова проблемы с ливневкой. Почему так происходит из года в год? 527
  5. ​В Сургуте завершают подготовку котельных к зиме 502
  6. В Сургуте стартовал проект по сохранению исторической памяти среди школьников 487
  7. Россияне вновь побили собственный рекорд по закупке антидепрессантов 459
  8. ​Свобода длилась 24 дня: югорчанка ударила подругу ножом и вернулась за решетку 451
  9. ​В Сургуте устранили колейность на площади 36 тысяч квадратных метров дорог 450
  10. В России обновлен рекорд средневзвешенной цены нового автомобиля 445
  1. ​В Сургуте назначили нового военного комиссара 2069
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША 2066
  3. ​В Сургуте в ходе рейда выявили три точки незаконной торговли 1957
  4. ​Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE 1949
  5. ​В Сургуте изменились правила въезда на площадь аэропорта 1854
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 1827
  7. ​Когда будет школа в 35-м микрорайоне? Кто ее построит и за какие деньги? 5 неудобных вопросов «Бруснике» 1792
  8. ​Цветы и минута молчания: в Сургуте отметили день ВДВ 1675
  9. Сургутян пригласили на субботник возле «Росича», чтобы позже разбить там площадку для пляжного волейбола 1661
  10. ​В начале августа в Сургуте пройдет концерт под открытым небом 1623
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 26864
  2. MAXимум вопросов 8619
  3. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 6574
  4. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 5694
  5. ​Перестройка работы школы 5195
  6. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 5157
  7. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 4681
  8. ​Лекарственные растения и хлеб на защите Родины 4376
  9. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 4101
  10. В Сургут прибыли 250 студентов со всей России, чтобы работать на стройке второго моста через Обь 4061

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика