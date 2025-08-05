Жительница Урая, недавно освободившаяся из колонии, снова оказалась под стражей

В Урае местная жительница, только 11 июля освободившаяся из тюрьмы, вновь оказалась под арестом ‒ на этот раз за нападение с ножом. Об этом сообщила пресс-служба Судов Югры.

Согласно материалам дела, инцидент произошел во время распития спиртного. Между женщиной и ее знакомой вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта подозреваемая нанесла один удар ножом в живот потерпевшей.

«Действия обвиняемой квалифицируется как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», – пояснили в суде.

Известно, что подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и отбывала наказание за другие преступления.