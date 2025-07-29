Жители Югры увидят парад планет и метеорный дождь Персеид

Утром 10 августа жители Югры смогут стать свидетелями редкого небесного явления ‒ парада шести планет. Примерно за час до восхода солнца в небе над регионом выстроятся Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, сообщает портал «StarWalk».

«Четыре из планет ‒ Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн ‒ будут видны невооруженным глазом. Уран и Нептун также будут находиться рядом на небе, но для их наблюдения потребуется бинокль или небольшой телескоп», ‒ указали в сообщении.

Лучшее время для наблюдений ‒ около 4:00 по местному времени. Планеты будут располагаться в восточной и южной части неба.

Яркие Венера и Юпитер окажутся в созвездии Близнецов, Уран ‒ в Тельце, Меркурий ‒ низко над горизонтом в Раке, а Сатурн и Нептун ‒ в Рыбах. Параду будет сопутствовать почти полная Луна, а также пик метеорного потока Персеиды.

По словам астрономов, следующий подобный парад планет произойдет лишь в феврале 2026 года.