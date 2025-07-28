Губернатор Югры встретился с начальником управления президента по общественным проектам

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с начальником Управления Президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым. Основными темами стали вклад округа в экономику страны, развитие гражданских инициатив, а также итоги и перспективы молодежных форумов федерального уровня.

Особое внимание было уделено проходящему в эти дни в Ханты-Мансийске большому молодежному событию международного уровня. «Поблагодарил за доверие и возможность принимать на своих площадках всероссийский экологический молодежный форум-фестиваль “Арктика. Лед тронулся”. Нам особенно ценно, что местом проведения мероприятия в этом году был выбран именно наш регион», — отметил Руслан Кухарук.

Глава региона подчеркнул, что признание Березовского и Белоярского районов арктическими территориями открывает новые перспективы для развития Югры. Это создает условия для научных исследований, привлечения инвестиций и вовлечения молодежи в масштабные социально-экономические проекты. «Югра вновь вступает в эпоху исследований и открытий. При поддержке Правительства региона у молодых людей сегодня есть реальная возможность стать первопроходцами Арктики — открыть “новую” нефть, переняв эстафету преемственности поколений», — подчеркнул губернатор.

На встрече также обсуждалась система поддержки гражданских инициатив, которая активно развивается в Югре. Благодаря комплексному подходу, округ сохраняет устойчивые позиции в реализации социальных проектов и вовлечении жителей в общественно значимую деятельность.