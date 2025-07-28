Губернатор Югры побывал с рабочей поездкой в Березовском районе

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил в социальных сетях о продолжении реализации инициатив, заявленных на международной промышленной выставке «Иннопром», в том числе о планах по запуску масштабного инвестиционного проекта на базе АО «Полярный кварц».

Одним из ключевых направлений станет перезапуск производства кварцевого концентрата. Глава региона вместе с командой осмотрел территорию месторождения Додо, породы которого формировались около миллиарда лет назад. Производственная база «Усть-Пуйва» расположена в 60 километрах от Саранпауля. Проектная мощность предприятия — до 20 тысяч тонн продукции в год.

«Комплекс обеспечивает первичное обогащение кварцсодержащего сырья путем удаления нежелательных примесей. Такой кварц обладает более высокой степенью чистоты и однородности. Инспектируем все производственные точки АО „Полярный кварц“ для подготовки масштабного инвестиционного проекта, который планируем реализовывать совместно с федеральным партнером», — отметил Руслан Кухарук.

Губернатор также посетил туристическую базу «Нер-Ойка», расположенную на территории бывшего рабочего поселка в Приполярном Урале. Ранее здесь проживали те, кто занимался добычей кварца и горного хрусталя. Сегодня база принимает туристов, предлагает национальную кухню и активный отдых в горах.

«Пообщались с туристами не только из нашего округа, но и других субъектов России. С руководителем туристической базы Любовью Николаевной Филоненко обсудили планы по дальнейшему развитию “Нер-Ойки” и привлечению туристов», — сообщил глава региона.

В рамках рабочей поездки Руслан Кухарук также познакомился с инфраструктурой поселка Сосьва, пообщался с жителями и встретился с представителями национально-родовой общины «Рахтынья». Это предприятие занимает лидирующие позиции в рыбной отрасли региона: ежегодно здесь добывают до 700 тонн рыбы и производят семь видов продукции, включая фирменную сосьвинскую сельдь пряного посола. «В планах — расширение производства путем создания разветвленной сети приемных пунктов при поддержке Правительства Югры для приобретения продукции у местного населения», — отметил губернатор.

По словам главы региона, такой подход позволит развивать традиционные промыслы, стимулировать занятость в отдаленных поселениях и расширить экспортный потенциал округа.