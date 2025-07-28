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Количество иностранных граждан, получивших из бюджета подарочные сертификаты «Расту в Югре», за год увеличилось почти на 50%

​Депутат заявил о необходимости пересмотра одной из мер социальной поддержки в Югре

Количество иностранных граждан, получивших из бюджета подарочные сертификаты «Расту в Югре», за год увеличилось почти на 50%
Фото pixabay.com

Депутат Думы Югры Михаил Селюков в своих социальных сетях сообщил, что одна из действующих мер социальной поддержки может потребовать корректировок. Речь идёт о сертификатах на частичную оплату мест в частных детских садах. По мнению парламентария, существующее законодательство может содержать лазейки, позволяющие использовать региональные ресурсы не по назначению.

«На 44-м заседании Думы Югры рассматривали с коллегами законодательное закрепление возможности предоставления и использования сертификата на частичное финансовое обеспечение места в частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования», — отметил Селюков.

Депутат также опубликовал сканы ответов на свои запросы в департамент социального развития округа, в которых содержится информация о распределении подарочных сертификатов «Расту в Югре» (по 20 тысяч рублей каждый). Из данных следует, что в 2023 году их получили 266 семей иностранных граждан на общую сумму 5,3 млн рублей, а в 2024 году — уже 387 семей на сумму 7,7 млн рублей.

Он также выразил обеспокоенность тем, что при официальных заявлениях департаментов о том, что «денег на мигрантов не тратят», в реальности расходы на медицинское обслуживание, образование и другие меры соцподдержки для иностранных граждан продолжают расти: «Мало того, что представители департаментов громко заявляют: “Денег на мигрантов мы не тратим!”, в то время как в официальных статистиках фигурируют сотни миллионов на медицинское обслуживание, образование и прочие меры соцподдержки на приезжих, ещё и прирост количества мигрантов и увеличение утекающих бюджетных денег поражает».

Парламентарий призвал к внимательному анализу действующих норм и механизмов распределения региональных средств, особенно в части поддержки семей, не являющихся гражданами России.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 123, комментариев: 0
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