В Ханты-Мансийске стартовал форум «Арктика. Лед тронулся»

С 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» — крупное событие федерального уровня, объединяющее молодых ученых, экологов, волонтеров и представителей власти. Форум проходит на базе Академии развития гражданского общества «Добрино» и входит в линейку форумов Росмолодежи.

На мероприятие прибыли около 500 участников в возрасте от 14 до 35 лет из 64 регионов России и 16 зарубежных стран, включая Австрию, Бельгию, Испанию, Италию, Кипр, Молдову, Нидерланды, Польшу, Сербию, Словакию, Хорватию и Беларусь. Участники представят свои научные и волонтерские проекты, обсудят ключевые вызовы и перспективы развития Арктики.

Ключевой целью форума становится вовлечение молодежи в процессы изучения, освоения и устойчивого развития арктического региона. Как подчеркнул губернатор Югры Руслан Кухарук, выбор нашего в качестве площадки для проведения форума символичен: «Арктика открывает свои двери для молодых исследователей и энтузиастов. Более 500 ученых, экологов и волонтеров из разных регионов России и 16 стран мира сегодня собрались в Ханты-Мансийске, чтобы обсудить планы по развитию Севера, представить свои инновационные проекты. Форум “Арктика. Лед тронулся” выступает площадкой для диалога между молодежью, экспертным сообществом и представителями власти. Уверен, что авторами новой главы в истории освоения Севера станут именно участники нашего форума!»

Программа мероприятия насыщенна и разнообразна. Форум охватывает пять тематических треков:

«Экология в Арктике: сохраним и приумножим»;

«Арктический туризм и сохранение культуры коренных народов Севера»;

«Карьера в Арктике. Компетенции для лидеров изменений»;

«Дети Севера»;

«Молодая Арктика: наука для будущего».

Название форума — «Арктика. Лед тронулся» — выбрано не случайно. Оно отсылает к масштабному федеральному проекту «Чистая Арктика», в рамках которого уже четыре года подряд проводится уборка северных территорий от накопившихся за десятилетия отходов. Руководитель проекта Андрей Нагибин отметил: «Молодые люди со всей страны смогут обменяться своими знаниями, поучаствовать в сессиях и дискуссиях с участием представителей власти, ключевых экспертов по Арктике. И такой диалог между активной молодежью и государством позволит выработать наилучшие практики по развитию арктических регионов».

Важным событием форума станет пленарная дискуссия «Арктика — территория возможностей». В ней примут участие:

начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков ;

; министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков ;

; полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога ;

; губернатор Югры Руслан Кухарук;

врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт ;

; руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ;

; сенатор Совета Федерации, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Александр Новьюхов ;

; руководитель проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Кроме деловой части, участников ждет спортивная и культурно-познавательная программа. Молодежь познакомится с бытом и традициями коренных народов Югры, посетит Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, Югорский рыбоводный завод, Археопарк, музеи и галереи. Также пройдет Арктический забег, где участники смогут проверить свои силы в необычных условиях.

Завершится форум большим городским концертом на центральной площади Ханты-Мансийска. На сцене выступят Родион Газманов, Лиза Долженкова и группа «Агата Кристи».

Отметим, что Ханты-Мансийск стал четвертым городом, принимающим форум «Арктика. Лед тронулся». Ранее он проходил в Усинске, Мурманске и Архангельске. В 2024 году проект официально вошел в линейку Росмолодежь.Форумы. Выбор Югры связан с тем, что в 2024 году Березовский и Белоярский районы округа были включены в состав Арктической зоны России.