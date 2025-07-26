Мужчина, напавший на подростков в Пыть‑Яхе, пробудет под стражей до осени

Пыть‑Яхский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в нападении на двух несовершеннолетних. Как сообщили в телеграм‑канале «Суды Югры», по версии следствия, обвиняемый находился у водоема и из хулиганских побуждений напал на подростков. Он ударил одного из них по носу, затем схватил за шею и одежду, пытаясь погрузить его голову в воду, сопровождая свои действия угрозами убийством.

Второй подросток попытался защитить друга и позвал на помощь, за что также подвергся нападению. Мужчина нанес ему удары в область живота и лица. Медики зафиксировали у второго потерпевшего закрытый перелом левой носовой кости и ушиб мягких тканей спинки носа.

«Учитывая тяжесть инкриминируемого деяния и обстоятельства уголовного дела, Пыть-Яхский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 сентября 2025 года», – говорится в посте.

Постановление суда в настоящее время не вступило в законную силу.