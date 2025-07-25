Госавтоинспекция Югры сообщила о двух ДТП с детьми

Два ДТП с несовершеннолетними произошли в Югре в минувшие сутки. Пострадали 15-летний подросток на питбайке и девятилетний мальчик на самокате, сообщает окружная Госавтоинспекция.

«Около 01:25 в городе Югорск, 15-летний подросток, управляя питбайком «Kayo» по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», − рассказали о первом случае в ГАИ.

Вечером того же дня в Нижневартовске пострадал девятилетний мальчик. Он пересекал проезжую часть, не спешившись с самоката.

Ранее в Югре за сутки в ДТП пострадали четыре подростка: они катались на электровелосипеде и питбайках