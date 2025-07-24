Югра примет Международный молодёжный экологический форум «Одна планета — одно будущее!»

С 27 июля по 1 августа в Ханты-Мансийске пройдет юбилейный XV Международный молодёжный экологический форум «Одна планета — одно будущее!», объединивший сразу два крупных события — XXII Международную экологическую акцию «Спасти и сохранить» и IV Всероссийский молодёжный экологический форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся». Мероприятие соберёт 200 молодых экоактивистов из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

Ключевой площадкой станет Югорский государственный университет и КТЦ «Югра-Классик», где участники будут обмениваться опытом, представлять научно-практические инициативы и участвовать в образовательных сессиях. Главным событием форума станет конференция «Молодёжь изучает и сохраняет природное и культурное наследие», на которой молодые экологи презентуют реализованные проекты и предложения по улучшению экологической обстановки в своих регионах.

В этом году в программу форума впервые включён видеоконкурс социальных роликов, посвящённых теме защиты окружающей среды и формирования экологически ответственного поведения. Также в расписании — образовательные треки по экотехнологиям и устойчивому развитию, мастер-классы по ораторскому мастерству, просмотр и обсуждение фильма «Дом. История планеты», проектные сессии и работа в командных форматах.

Особое внимание будет уделено практической экологической работе. Участники форума примут участие в ряде акций: высадят памятную аллею в рамках проекта «Сад памяти», проведут экологический мастер-класс по выпуску молоди сибирского осетра, а также примут участие в уборке территорий по программе «Чистая Арктика».