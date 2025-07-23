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​В Югре прошел форум муниципальных депутатов. Приехал Якушев

Форум муниципальных депутатов Югры будет проходить ежегодно

​В Югре прошел форум муниципальных депутатов. Приехал Якушев
Фото t.me/ugra_official

Более 900 активистов, депутатов и сторонников партии «Единая Россия» из всех муниципалитетов округа приняли участие в первом Форуме муниципальных депутатов Югры, который прошел в Ханты-Мансийске. По итогам мероприятия губернатор региона Руслан Кухарук предложил придать форуму статус ежегодного. Инициатива была поддержана большинством участников как эффективный инструмент повышения результативности работы с населением и укрепления внутрипартийной координации.

В работе форума приняли участие секретарь Генерального совета партии «Единая России» и первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, председатель Думы Югры и секретарь регионального отделения партии Борис Хохряков, глава региона Руслан Кухарук, депутаты всех уровней, представители «Молодой гвардии», волонтеры и представители муниципальных администраций.

На тематических площадках форума обсудили ключевые направления деятельности депутатского корпуса: реализацию народной программы, выстроенной на основе наказы избирателей, взаимодействие с жителями, меры поддержки участников специальной военной операции и развитие местного самоуправления. Отдельное внимание было уделено вопросам партийного строительства, кадрового резерва и вовлечения молодежи в депутатскую деятельность.

«Это особенно важно при решении вызовов, которые стоят перед регионом и всей страной. Работая сообща, продолжим создавать условия, при которых каждый житель Югры будет чувствовать поддержку и видеть реальные улучшения в качестве жизни», — подчеркнул Руслан Кухарук, выступая на форуме.

В связи с объявлением 2025 года Годом муниципального депутата, особый акцент был сделан на роли местных парламентариев как «связующего звена» между жителями и государством. Муниципальные депутаты ежедневно работают в территориях, напрямую взаимодействуют с гражданами, что позволяет им точно понимать локальные проблемы и формировать повестку на местах.

«Партийная программа начинается с запросов жителей. Сегодня перед депутатами стоят задачи по реализации этих запросов через конкретные проекты. Работаем вместе — партия, муниципалитеты, жители», — отметил Руслан Кухарук.

Особую значимость взаимодействия с депутатами отметил Владимир Якушев. Он также сделал наставление насчет участников боевых действий: «На предварительном голосовании мы даем им дополнительно 25% голосов. За победителями процедуры сразу закрепляется партийный наставник. Также для них предусмотрен образовательный курс на площадке Высшей партийной школы о партийном строительстве, истории партии, отдельных отраслях, чтобы участники спецоперации могли профессионально проводить кампанию и общаться с избирателями. Но самое важное — сопровождение участников СВО, уже получивших депутатские мандаты, в дальнейшей работе».

На площадке форума была представлена патриотическая экспозиция, посвященная памяти героического прошлого. В их числе – проекты первичных отделений из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Нижневартовцы презентовали проект «Город Героев», победивший в региональном грантовом конкурсе. Сургутское отделение № 120 представило архивную фотовыставку и миниспектакль «Дети войны. Воспоминания», созданный по дневнику ребенка, пережившего Великую Отечественную войну. Этот проект к 80-летию Победы был реализован в Центре культуры и досуга «Камертон» при участии юных актеров.

Максим Слепов, глава Сургута и секретарь местного отделения «Единой России», возглавил делегацию города. Он отметил, что такие мероприятия повышают вовлеченность депутатов в партийную и общественную работу, а также укрепляют горизонтальные связи между территориями. «Как отметил Владимир Якушев, в 2024 году мы проделали большую работу по перезагрузке работы первичных отделений. В 2025-м – сосредоточимся на перезагрузке деятельности муниципальных депутатов от «Единой России», их плотной совместной работе в интересах жителей и территорий округов», — подчеркнул он.

Таким образом, первый Форум муниципальных депутатов Югры стал не просто площадкой для обсуждения насущных вопросов, но и точкой старта масштабной работы, направленной на повышение эффективности местного самоуправления, реализацию народной программы и развитие обратной связи с гражданами. По предложению губернатора и при поддержке участников, форум теперь будет проводиться ежегодно.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 115, комментариев: 0
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