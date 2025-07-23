Более 140 тысяч пенсионеров в Югре получат прибавку к пенсии с 1 августа

С 1 августа 2025 года в ХМАО пересчитают и повысят страховые пенсии более чем 148 тысячам работающих пенсионеров. Перерасчет пройдет автоматически, сообщает Отделение СФР по Югре.

Выплаты увеличат тем, за кого в 2024 году работодатели перечисляли страховые взносы. Это касается пенсий по старости, инвалидности и по потере кормильца, если на лицевой счет поступили дополнительные взносы.

«Прибавка к пенсии для каждого работающего пенсионера рассчитывается индивидуально. Ее размер зависит от заработной платы и количества отработанных в 2024 году месяцев, т.е. от количества страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. В соответствии с нормами пенсионного законодательства максимальное увеличение ‒ три пенсионных коэффициента», ‒ указали в сообщении.

Все выплаты поступят по обычному графику в августе. Если у вас остались вопросы, можно позвонить в единый контакт‑центр Социального фонда: 8‑800‑100‑00‑01 (звонок бесплатный).