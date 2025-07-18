В кедровом бору Тундрино установят ежедневные рейды против браконьеров

В Сургутском районе ХМАО усилят охрану уникального леса. В кедровом бору Тундрино, который в последние годы страдает от набегов «шишкарей», с конца июня начнутся ежедневные патрули Росгвардии и сотрудников лесничества. Об этом рассказал «Вестнику» глава поселения Сергей Начинов.

«Мы пришли к выводу, что закрыть поселение, то есть ограничить в него въезд для тех, кто не проживает в нем, невозможно. Поэтому принято решение, что, несмотря на отдаленность Тундрино, сотрудники Росгвардии совместно с сотрудниками Дирекции особо охраняемых природных территорий ХМАО и лесничества будут проводить ежедневные рейды. Хотелось бы подключить к этому и общественность, чтобы был тотальный контроль по сохранению нашего кедрового бора», – подчеркнул он.

По правилам, сезон сбора кедровых шишек начинается в Югре с 25 августа, когда орехи полностью созревают. Однако браконьеры начинают массово ломать деревья и собирать незрелые шишки гораздо раньше.