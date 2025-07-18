В Югре прошло большое совещание о развитии креативных индустрий

В Ханты-Мансийске прошло выездное заседание комиссии Совета Федерации по вопросам развития креативных индустрий, народных художественных промыслов и традиционного искусства. Мероприятие прошло под председательством заместителя председателя Совета Федерации Инны Святенко и первого заместителя губернатора Югры Павла Тараканова.

Открывая заседание, Инна Святенко подчеркнула, что выбор Ханты-Мансийска не случаен: «Этот город — пример успешного развития северного региона, где органично сочетаются традиции коренных народов и современные достижения. Народные промыслы здесь не только сохраняются, но и успешно адаптируются к новым экономическим реалиям».

Она отметила, что креативные индустрии становятся точкой роста регионов и важным фактором повышения качества жизни. Их вклад в ВВП страны стабильно растет, создаются новые рабочие места, а регионы получают стимул к инновационному развитию. Югра занимает особое место в этой сфере — именно здесь в 2020 году был принят первый в России закон о креативных индустриях, признавший их самостоятельной отраслью экономики.

Павел Тараканов в своём выступлении сослался на позицию главы региона Руслана Кухарука, назвав развитие креативного сектора одним из ключевых приоритетов Югры: «Развитие креативных индустрий — это путь к созданию комфортной, культурно насыщенной жизни и удержанию человеческого капитала. Наша задача — создавать условия, в которых каждый человек сможет реализовать свой творческий потенциал».

Он напомнил, что в регионе уже действует широкий спектр мер поддержки для креативных предпринимателей: от образовательных программ, акселераторов и субсидий до грантов губернатора и льготного кредитования.

Кроме того, в Югре разрабатывается инфраструктура внедрения этих мер — школы креативных индустрий, профильные университетские программы, инвестиционный фонд и в перспективе — фабрика креативных проектов.

Участники заседания обсудили не только стратегию и меры поддержки, но и перспективы цифровой трансформации креативного сектора. Особое внимание было уделено задаче интеграции традиционного искусства в современные экономические процессы, поддержке мастеров и продвижению российских промыслов на международный уровень.