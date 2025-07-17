​Депутат Ринат Айсин усомнился в заявлениях РЖД о замене устаревших вагонов

Депутат Думы Югры Ринат Айсин обратил внимание на несоответствие между официальными заявлениями РЖД и реальным состоянием пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Тюмень — Новый Уренгой. Поводом для поста на эту тему стала новость на siapress.ru, где заместитель генерального директора компании РЖД Иван Колесников сообщает, что на всех постоянных маршрутах вагоны с устаревшими так называемыми «гравитационными туалетами» заменены на современные с биотуалетами.

«По факту: на протяжении маршрута Тюмень — Новый Уренгой большая часть составов старые, — никаких изменений замечено не было. Вагоны поездов дальнего следования Свердловской железной дороги ждут своего обновления», — написал Айсин в своих социальных сетях.

По его словам, речь идёт не только о туалетах — в целом качество вагонов, курсирующих на севере страны, оставляет желать лучшего. В частности, он отметил отсутствие душевых кабин, кондиционеров, телевизоров и других современных удобств в составах, следующих в пределах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Тюменской области. Он добавил, что на совещаниях обсуждались пути решения проблемы и повышения качества обслуживания пассажиров, но, по его наблюдению, существенных изменений пока не произошло.

В завершение Ринат Айсин призвал югорчан, уже успевших съездить в отпуск, делиться своими впечатлениями и замечаниями к качеству предоставляемых услуг на железнодорожном транспорте.