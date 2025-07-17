После падения ребенка с пятиметровой высоты в ХМАО начали судебное разбирательство

В Кондинском районе завершили расследование уголовного дела против тренера по скалолазанию. Его обвиняют в том, что во время занятия пострадала его ученица – она упала с высоты около пяти метров и получила травмы, передает прокуратура Югры.

«Обвиняемый, являясь тренером – преподавателем по скалолазанию МБОУ «Междуреченская средняя образовательная школа» и лицом, ответственным за безопасность предоставляемых услуг дополнительного образования, в январе 2025 года проводя на скалодроме занятие с малолетними воспитанниками, в нарушение требований закона не проконтролировал правильность и безопасность выполнения ими учебного задания, своевременно не предотвратил ошибки в упражнении, что привело к неконтролируемому падению одной из учениц с высоты около пяти метров и причинению средней тяжести вреда ее здоровью», – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокурор подал исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения компенсации вреда, причиненного ребенку в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.