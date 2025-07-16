Каждый пятый соискатель из Югры готов уехать ради новой работы

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили резюме жителей Уральского федерального округа и выяснили, насколько часто соискатели указывают готовность к переезду ради работы. Согласно данным за 2025 год, 21% резюме, размещённых или обновлённых в Ханты-Мансийском автономном округе, содержат отметку о готовности к релокации. Это второй по величине показатель среди регионов УрФО — выше только в Ямало-Ненецком автономном округе, где готовы уехать 27% соискателей.

Средний показатель по федеральному округу составляет 18%. Вслед за ЯНАО и Югрой идут Свердловская, Челябинская и Тюменская области — по 16%. Наименее мобильными оказались жители Курганской области — лишь 14% выразили готовность покинуть регион ради работы.

Наибольшую готовность к смене места жительства демонстрируют кандидаты в возрасте от 19 до 40 лет. Так, соискатели от 19 до 30 лет составляют 35% от всех резюме с пометкой о возможной релокации, еще 34% приходится на возрастную группу 31–40 лет. Менее склонны к переезду кандидаты старшего возраста: 22% — в возрасте 41–50 лет, 7% — 51–60 лет. Молодежь до 18 лет и кандидаты старше 60 лет почти не рассматривают вариант переезда — 2% и 1% соответственно.

С точки зрения отраслей, чаще всего на переезд готовы специалисты в сфере производства и сервисного обслуживания (10%), строительства и недвижимости (9%), информационных технологий, менеджмента продаж и клиентского сервиса, а также рабочий персонал — по 8%. Существенно реже желание сменить регион демонстрируют представители автомобильного бизнеса (0,4%), сферы спорта и красоты (0,3%) и страхования (0,1%).