На компенсацию дополнительных выходных по уходу за детьми с инвалидностью направили более 240 млн рублей

С начала 2025 года родители, опекуны и попечители детей с инвалидностью в Югре получили 29 978 оплаченных дополнительных выходных дней. На эти цели региональное Отделение Социального фонда России направило более 240 миллионов рублей.

«Хочу напомнить, что дни по уходу можно накапливать, чтобы потом взять разовый отпуск продолжительностью до 24 дней и посвятить его уходу за ребенком. Денежная компенсация за неиспользуемые дни оплате не подлежит и не может быть предоставлена авансом. Кроме того, нельзя перенести неиспользованные дни в календарном году на следующий год», − напомнила управляющий региональным Отделением Ольга Галюк.

Такие дни отдыха − четыре в месяц − позволяют взрослым уделять больше времени детям, требующим особого ухода. Работник подает заявление своему работодателю, согласовывает график, а затем дни оплачиваются из средств работодателя в размере среднего заработка. Эти расходы затем компенсируются СФР.

Дополнительные дни может оформить один из работающих родителей − даже если другой родитель не трудоустроен или находится в отпуске по уходу за ребенком. Если работают оба, они могут разделить дни между собой.