Уровень предлагаемых зарплат в Югре вырос на 7 процентов, но рынок уже «остывает»

В Югре за год уровень предлагаемых зарплат вырос на 7%, достигнув медианного значения в 81 289 рублей. Это выше общероссийского показателя, который в июне 2025 года составил 75 512 рублей.

Как уточнила директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая, прибавка в регионе по сравнению с июнем 2024 года составила 5 495 рублей. Однако с начала 2025 года в ХМАО наблюдается обратная тенденция: с января по июнь медианные зарплатные предложения снизились на 7% — это около 5 927 рублей. Эксперты связывают это с замедлением «зарплатной гонки» в округе.

В то время как в Югре предложения снизились, в целом по России рынок труда продолжил демонстрировать осторожный рост. В среднем по стране зарплаты за первые шесть месяцев 2025 года выросли на 3%.

Наиболее высокие зарплаты в Югре сейчас предлагают специалистам следующих сфер:

Сельское хозяйство — медианное предложение 180 405 рублей;

— медианное предложение 180 405 рублей; Добыча сырья — 179 761 рубль;

— 179 761 рубль; Транспорт, логистика, перевозки — 154 853 рубля;

— 154 853 рубля; Административный персонал — 128 249 рублей;

— 128 249 рублей; Строительство и недвижимость — 127 694 рубля;

— 127 694 рубля; Высший и средний менеджмент — 127 616 рублей;

— 127 616 рублей; Домашний обслуживающий персонал — 126 431 рубль;

— 126 431 рубль; Производство и сервисное обслуживание — 124 325 рублей;

— 124 325 рублей; Рабочий персонал — 118 882 рубля;

— 118 882 рубля; Автомобильный бизнес — 116 020 рублей.

Менее конкурентными остаются зарплатные предложения в сферах: