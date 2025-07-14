Отделение СФР по Югре продолжает выдачу путевок на санаторно-курортное лечение

С начала 2025 года Отделение Социального фонда России по Югре обеспечило санаторно-курортным лечением 1 337 федеральных льготников. Из них 860 – это дети с инвалидностью и сопровождающие их лица.

«Всего в этом году Отделение фонда заключило 18 государственных контрактов с санаториями, расположенными на территории Омска, Тюмени и Тюменской области, Башкортостана, Краснодарского края, Кургана, Нижневартовска и Крыма», − рассказали в региональном Отделении.

Путевки предоставляются бесплатно при наличии медицинских показаний. Как уточнили в фонде, все направления формируются в соответствии с профилем заболевания, продолжительность лечения составляет от 18 до 42 дней.

«Хочу обратить особенное внимание на то, что лечение в санатории возможно только в том случае, если человек не отказался от набора социальных услуг в натуральной форме и оставил за собой право на санаторно-курортное лечение. Проезд к месту лечения и обратно для льготников бесплатный. Если человек отказался от бесплатного проезда, выбрав взамен денежную выплату, то проезд он будет оплачивать самостоятельно», – пояснила управляющий Отделением СФР по Югре Ольга Галюк.

Подать заявление на санаторно-курортное лечение можно через портал госуслуг, в МФЦ или лично в клиентской службе СФР. Путевки выдаются по очередности и не позднее чем за 21 день до заезда. Также льготники получают бесплатные билеты на междугородний транспорт.

Отдельная мера поддержки действует для граждан с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью: сопровождающему лицу также предоставляется путевка и бесплатный проезд.