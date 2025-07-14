Опыт Сургутского района в создании молодежных резиденций рекомендовали к тиражированию в Югре

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую поездку по Сургутскому району. Как сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой, делегация посетила сразу пять поселений, чтобы оценить ключевые направления развития – строительство жилья и соцобъектов, благоустройство, работу молодежных центров.

В Сытомино губернатору показали уже готовый многоквартирный дом, в Ляминой – стройплощадку еще одного жилого здания, в Лянторе – корпуса нового МКД. По словам Трубецкого, с начала 2025 года в районе построено около 30 тысяч кв. м жилья.

«Всего с начала этого года в Сургутском районе построено около 30 тысяч кв. м жилья с учетом ИЖС. Часть этого объема Сургутский район планирует выкупить для расселения жителей из аварийного жилфонда. В этом году только в рамках адресной программы при поддержке правительства округа и лично Губернатора Югры Руслана Кухарука муниципалитет планирует улучшить жилищные условия более 700 семей. На эти цели получено финансирование в размере 3,9 млрд рублей, общий объем доведенных средств с использованием всех механизмов составляет 4,1 млрд рублей», − написал глава района в соцсетях.

Глава региона также оценил развитие общественных пространств. В Лянторе появилась новая детская площадка, в Сытомино – семейный парк, в Ляминой – база «Ляминские берега». Особое внимание губернатор уделил Барсовой горе, подчеркнул Трубецкой.

«Территория с тропой «ЧелоВечность», павильонами и строящимся музейным комплексом должна стать местом проведения мероприятий окружного уровня. Такое предложение в ходе визита на объект озвучил Губернатор Югры Руслан Кухарук», − добавил он.

Отдельной частью программы стали молодежные резиденции – центры с коворкингом, медиазонами и лабораториями. Кухарук посетил два из них – в Сытомино и Ляминой. Сейчас в Сургутском районе таких центров уже десять, и, по словам губернатора, опыт района стоит растиражировать на уровень всего округа.

«Коллеги неоднократно представляли наш опыт, в том числе на федеральном уровне. В июне этого года – в Госдуме РФ», − резюмировал Трубецкой.

Отметим, что первый молодежный центр открыли в Сургутском районе в 2021 году. На создание таких пространств было направлено более 200 млн рублей из разных уровней бюджета. В центрах проходят образовательные программы с выдачей сертификатов.