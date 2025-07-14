Четыре авто столкнулись в Нижневартовске

Вечером, 12 июля, на перекрестке улицы Заводской в Нижневартовске произошло серьезное ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«Около 20:50 на улице Заводская, 40-летний водитель «Volkswagen», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с «Mazda» и автобусом «Lotos». От удара «Mazda» отбросило на «Renault», − передает ГАИ.

В результате происшествия травмы получил водитель «Volkswagen». Он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Всего за минувшие выходные на окружных дорогах зарегистрировали пять ДТП, в которых семь человек получили травмы.